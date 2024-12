Attualità Cordoglio dell'amministrazione comunale all'assessore Massetti per la perdita del padre 14 dicembre 2024

Castiglione della Pescaia: Il Sindaco e tutta l'Amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia si strige intorno al dolore dell'assessore Walter Massetti per la perdita del padre Gerardo. «In poco tempo, e in silenzio la malattia lo ha strappato velocemente all'affetto dei suoi cari. Esprimiamo cordoglio e affetto per un nostro assessore che dal 2011 è un compagno leale e fidato dell’amministrazione. Ci stringiamo intorno a Walter ed alla sua mamma per questa perdita così importante» commenta la sindaca Elena Nappi. Gerardo Massetti aveva 87 anni, persona molto attiva e di aiuto al figlio nella cura della terra, degli olivi e delle api. La salma sarà in giornata all'obitorio di Castiglione della Pescaia per chi volesse dargli l’ultimo saluto, lunedì sarà celebrato il rito funebre.

