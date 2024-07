Attualità Cordoglio Confcommercio per Silvio Passini 23 luglio 2024

Follonica: Confcommercio Grosseto si associa alle manifestazioni di cordoglio per la prematura scomparsa di Silvio Passini, visionario imprenditore di Follonica. "L’impegno di Silvio Passini nel settore del commercio e dell'intrattenimento ha lasciato un segno indelebile. La sua visione e passione continueranno a vivere attraverso le sue creazioni che tanto hanno arricchito la nostra comunità," dichiara Giulio Gennari, presidente di Confcommercio Grosseto.

Danilo Ceccarelli, presidente di SILB-Confcommercio Grosseto, aggiunge: "La scomparsa di Silvio Passini lascia un grande vuoto nel settore dell'intrattenimento locale. La sua capacità di innovare e di creare spazi dove la comunità potesse riunirsi e divertirsi è stata straordinaria. La sua dinamicità resterà di certo qualcosa da cui trarre insegnamento". Anche il direttore di Confcommercio Grosseto, Gabriella Orlando, esprime il suo cordoglio: "Siamo profondamente addolorati per la perdita di Silvio Passini, un imprenditore visionario che ha dato tanto alla nostra comunità. La discoteca Tartana e il ristorante Piccolo Mondo non sono solo attività commerciali, ma veri e propri luoghi di incontro e socializzazione che hanno contribuito a definire l'identità della nostra provincia e di tutta la Toscana". Alla famiglia, agli amici e ai conoscenti di Silvio Passini le più sentite condoglianze di tutta la Confcommercio Grosseto.



