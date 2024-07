Attualità Cordoglio Confcommercio per Giancarlo Cipriani 23 luglio 2024

Grosseto: Il presidente, il consiglio direttivo, il direttore e i dipendenti tutti di Confcommercio Grosseto si stringono intorno al dolore dei familiari e degli amici di Giancarlo Cipriani, commerciante di Capalbio prematuramente deceduto in un tragico incidente stradale. “Ci mancheranno moltissimo il suo sorriso sempre splendente, la sua disponibilità verso gli altri e la sua capacità di fare impresa” commenta Maria Concetta Monaci, componente del Consiglio direttivo di Confcommercio Grosseto, che conosceva molto bene Giancarlo Cipriani. “A nome di tutta l’associazione, le più sentite condoglianze alla famiglia” aggiunge il presidente di Confcommercio Grosseto, Giulio Gennari.

