Coppa Sabatini: Kristian Sbaragli ai piedi del podio

Il ciclo di corse toscane si chiude con il 4° posto del corridore empolese. Doppia top 10 per Quartucci e Darbellay in Turchia

Peccioli: Il Team corratec - Vini Fantini sfiora il podio alla Coppa Sabatini. Il team diretto da Francesco Frassi si deve accontentare del quarto posto nella classica pecciolese, con Kristian Sbaragli (nella foti di Niccolò Lucarini) - che eguaglia il suo miglior risultato stagionale al termine di una corsa interpretata sempre all'attacco.

Dopo che Alexandre Balmer era stato l'ultimo corridore ad arrendersi tra i sette che facevano parte della fuga di inizio giornata, è stato proprio Sbaragli ad alimentare il tentativo di rimonta su Marc Hirschi, che a Peccioli ha colto il suo quarto successo consecutivo. Il corridore empolese ha provato a sprintare per il secondo posto, venendo però anticipato da Muhlberger e Foldager.

"Sono molto felice del risultato di oggi – dichiara Kristian Sbaragli – ci tenevo davvero a fare bene in questa gara, sia per me che per la squadra, soprattutto essendo una corsa di casa. La gara è iniziata in modo regolare, ma nella parte finale è diventata molto impegnativa. Purtroppo, l’unico ostacolo ad un piazzamento migliore sono stati i crampi negli ultimi 5 km, che mi hanno impedito di disputare una buona volata e di lottare per un podio che era alla mia portata. Nonostante ciò, posso comunque ritenermi soddisfatto della mia condizione e spero di riuscire a fare bene in questo finale di stagione italiana."

La giornata positiva del Team corratec - Vini Fantini viene completata dalla doppia top 10 ottenuta nella frazione inaugurale del Tour of Istanbul da Lorenzo Quartucci - 7° - e Valentin Darbellay - 9°. Ad imporsi è stato Emilien Jeanniere.

Di seguito la foto del Team corratec - Vini Fantini (Foto di Francesco Babboni)