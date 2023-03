Coppa Carnevale Torneo di Viareggio: il Grosseto vince e vola agli ottavi

Battuti per 2-0 i UYSS NEW YORK

Grosseto: Ottimo risultato per i giovani torelli di "Patron" Giovanni Lamioni alla prima partecipazione alla 73^ edizione della "Viareggio Cup", la famosa Coppa Carnevale del Torneo di Viareggio. I maremmani, dopo aver battuto l'Arezzo per 2-1 e la sconfitta di misura patita a opera della Sampdoria per 3-2, ieri pomeriggio allo "Zecchini" di Grosseto, hanno battuto gli statunitensi dell'UYSS NEW YORK per 2-0, staccando così il biglietto per gli ottavi dove troveranno il Sassuolo. La gara è in programma martedì 28 marzo alle ore 15-:00 sul sintetico di Viareggio.

Questi gli abbinamenti degli ottavi di finale e i campi di gioco: MARTEDÌ 28 MARZO 2023

BOLOGNA-PISA: Santa Croce sull’Arno (PI) / Stadio “Masini” (ore 15)

RAPPRESENTATIVA SERIE D-BENEVENTO: Lido di Camaiore (LU) / Campo sportivo “Benelli” (ore 15) (Sintetico)

SASSUOLO-GROSSETO: Viareggio (LU) / Campo sportivo “Marco Polo Sports Center” (ore 15) (Sintetico)

SAMPDORIA-CARRARESE: Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 15) (Sintetico)

FIORENTINA-PONTEDERA: Porcari (LU) / Stadio “Giusfredi” (ore 15) (Sintetico)

EMPOLI-SPORT RECIFE: Capezzano (LU) / Campo sportivo “Cavanis” (ore 15) (Sintetico)

TORINO-MONTEROSI: Marina di Massa – frazione Ricortola (MS) / Campo sportivo “Comunale” (ore 15)

HONVÉD-MAVLON: Pietrasanta (LU) / Stadio “XIX Settembre” (ore 15)