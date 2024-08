Controlli della Municipale sulle spiagge, 4 proprietari di cani multati

«Gli animali non erano nelle aree dedicate e sprovvisti dei dispositivi di sicurezza»

Orbetello: 4 proprietari di cani sono stati multati sulle spiagge del Comune di Orbetello per aver lasciato libero il proprio animale domestico fuori dalle bau beach dedicate specificatamente a chi desidera andare al mare con il proprio amico a 4 zampe.



I verbali, 200 euro ciascuno, sono scattati nei giorni scorsi nell'ambito dei controlli della polizia municipale del Comune di Orbetello effettuati sul litorale dell'Osa fino alla zona di Talamonaccio volti a verificare la sicurezza della spiaggia e della balneazione, in particolar modo in merito alla corretta conduzione degli animali domestici, a cui l'Ente ha riservato sugli arenili aree dedicate.

«Abbiamo proceduto con il quad a passo d'uomo – spiegano dalla polizia municipale lagunare – lungo il tratto di spiaggia che dall'Osa costeggia l'area dei campeggi fino alla zona di Talamonaccio per verificare che i proprietari degli animali di affezione conducano correttamente in spiaggia il proprio amico a 4 zampe. Sono 4 i proprietari risultati in grave infrazione delle norme vigenti secondo l'ordinanza sindacale, in quanto i cani risultavano non nelle aree di arenile adibite ed erano liberi in acqua senza i dispositivi di sicurezza previsti».

«I cani in particolare – spiegano ancora dalla municipale – devono essere portati in spiaggia nei modi e nei tempi previsti dalle specifiche ordinanze sindacali e del codice della navigazione che scatta come sanzionatorio in base all’articolo 1164 comma 2. Nel caso del Comune di Orbetello gli animali possono essere condotti soltanto nelle aree dedicate e durante il tragitto devono essere al guinzaglio e provvisti di museruola se d'obbligo, oltre che, come previsto dalla legge, regolarmente iscritti all'anagrafe canina o provvisti di passaporto in caso il proprietario risieda all'estero».

4 i verbali emessi per un importo di 200 euro ciascuno per i conduttori di cani che sono stati sorpresi dalla polizia municipale in flagranza di infrazione, ma sono stati molti anche gli ammonimenti verbali: «Il servizio di controllo – conludono dalla municipale – ha avuto anche una funzione informativa per tutti quei proprietari che, pur non essendo in grave infrazione, presentavano delle irregolarità rispetto alla gestione dell'animale domestico e ci siamo assicurati di rispristinare le condizioni di regolarità e sicurezza».

Aree dedicate ai cani nel Comune di Orbetello

I cani possono essere portati in località la Tagliata, Ansedonia, a destra, spalle al mare, dall'attività di soggiorno all'ombra "La duna", i cui rappresentanti legali si sono dichiarati disponibili ad attrezzare l'area in questione e a mettere a disposizione dei possessori di cani che frequentano la spiaggia i servizi già presenti nell'area in concessione.

Altro tratto di spiaggia individuato in località Ansedonia, sul litorale della Feniglia, si trova a circa 200 metri lineari ad ovest dall'area in concessione alla società Costa d'Argento sas, al fine di realizzare un'area per la permanenza dei cani accompagnati dai relativi proprietari che fruiscono della spiaggia; ancora in Feniglia, è stata individuata un'ulteriore area che si trova a circa 200 metri a sinistra dell'ingresso denominato "Il Caravaggio", e sarà cura della società Tenda Gialla mettere a disposizione e far fruire i servizi già presenti nell'area in concessione dai possessori di cani che frequentano la spiaggia.

Dalla Feniglia si passa sulla spiaggia di Giannella, dove le aree individuate sono due: la prima nelle vicinanze del sentiero che collega il campeggio comunale "giannella camping" con la spiaggia, al fine di realizzare un'area per la permanenza per i cani accompagnati dai relativi proprietari che fruiscono della spiaggia di giannella (tale area dovrà essere posta a una distanza non inferiore a ml. 100 dall'area in concessione ex tuscany bay), la seconda posta in prossimità della concessione demaniale asservita al campeggio "Orbetello camping village" e anche qui sarà realizzata un'area per la permanenza dei cani accompagnati dai relativi proprietari che fruiscono della struttura campeggistica e di tutti i soggetti fruitori della spiaggia.

Sulla spiaggia della Saline di Albinia, l'area dedicata ai cani si trova in corrispondenza del campeggio "Camping Village Bocche d'Albegna", dove sarà realizzata un'area dedicata per la permanenza dei cani accompagnati dai relativi proprietari che fruiscono della struttura campeggistica e di tutti i soggetti fruitori della spiaggia.

Sulla fascia di litorale Osa-Albegna, l'area per i cani sarà realizzata in prossimità dello stabilimento balneare "Il Tirseno" e più precisamente sul lato nord, in adiacenza all'area in concessione demaniale marittima posta a servizio del "Camping Ideal".

Sulla spiaggia di Fertilia l'area dedicata per la permanenza dei cani sarà realizzata in prossimità dell'area per "noleggio di attrezzature e scuola per la pratica sportiva di kitesurf". L'area sarà dedicata ai cani accompagnati dai relativi proprietari che fruiscono della struttura sportiva e di tutti i soggetti fruitori della spiaggia della Fertilia.

Tutte le aree sono e rimangono di libero e gratuito accesso

Per ulteriori dettagli relativi a regolamenti e sanzioni si rimanda al testo dell'ordinanza pubblicato integralmente sul sito https://www.comune.orbetello.gr.it