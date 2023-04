Controlli della Municipale: Sequestro di hashish nella zona dell' area ferroviaria

Grosseto: Controlli serrati della Polizia Municipale di Grosseto nelle aree di spaccio del capoluogo, la sera di mercoledì 12 aprile, gli Agenti del Nucleo Operativo Sicurezza hanno proceduto ad un sequestro di hashish per uso personale nella zona a confine con l' area ferroviaria, il soggetto verrà segnalato alla Prefettura di Grosseto come assuntore. I controlli sono proseguiti nella zona nord della città, dove gli agenti, hanno concentrato la loro attenzione in un area isolata, potendo assistere ad una cessione di stupefacenti riuscendo ad individuare lo spacciatore, che veniva raggiunto e tratto in arresto.

Lo stesso veniva infatti trovato in possesso di un panetto di hashish quasi intero (circa 1 hg) e una dose di hashish già confezionata e pronta per essere spacciata, lo stesso veniva trovato anche in possesso di un bilancino di precisione. Durante l' arresto lo spacciatore opponeva resistenza e si scagliava contro gli agenti, tanto che uno di essi è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso.

Il soggetto, di nazionalità tunisina, in data odierna veniva processato per direttissima per rispondere dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre allo spaccio di sostanze stupefacenti, nei confronti dello stesso veniva emessa ordinanza di convalida dell' arresto e misura cautelare in carcere.

foto di repertorio