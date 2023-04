Contro il Gamma Sarzana sfida fondamentale per il Cp Hobbystore in A2

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Hobbystore è atteso sabato pomeriggio alle 17, sulla pista Mario Parri di via Mercurio, a un incontro fondamentale con il Gamma Sarzana. I ragazzi di Fabio Bellan, ultimi in classifica con otto punti, sono alla ricerca di punti salvezza e la gara con i liguri sembra l’occasione giusta per avvicinare le formazioni che lottano con i grossetani per la permanenza in serie A2. Grazie alla vittoria contro il Campolongo Salerno, il Decom Roller Matera si è leggermente allontanato dalla zona calda, salendo a tredici punti e lasciandosi alle spalle Acea Follonica a 11, lo stesso Salerno a 10 e il Grosseto a 8.

Salvadori e compagni sono reduci dal bel pareggio conquistato sul campo del Forte dei Marmi, che ha lasciato un po’ d’amaro in bocca per la mancata vittoria, sia per una punizione di prima fallita che avrebbe sferrato il colpo del ko sul 5-3, sia per una decisione arbitrale a due minuti dalla fine. Il Cp Grosseto cercherà però di fare tesoro e proseguire la sua corsa a cinque giornate dalla fine del campionato. La presenza del nazionale under 23 Serse Cabella darà sicuramente più spessore all’organico biancorosso e aiuterà a mettere in tasca punti importanti.

Il tecnico Bellan dovrà purtroppo fare a meno di Matteo Battaglia, alle prese con problemi personali, e Alessandro Bardini, per cui saranno inseriti Tommaso Giusti e Leonardo Ciupi, autori di una bella prova nello scorso fine settimana in serie B.

I convocati: Bruni, Spinetti, Alfieri, Saitta, Salvadori, Nerozzi, Borracelli, Cabella, Giusti, Ciupi.