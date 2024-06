Attualità Contributo affitto: via libera la bando. C'è tempo fino al 31 luglio per presentare la domanda 22 giugno 2024

Redazione

Orbetello: L'amministrazione comunale rende noto che a partire dal 20 giugno 2024 fino al 31 luglio 2024 è indetto il bando pubblico per la presentazione della domanda per il contributo ad integrazione dei canoni di locazione (contributo affitto).

Gli stampati per fare la domanda potranno essere ritirati dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 16, presso l’ufficio U.R.P. Che si trova nella sede di piazza del Plebiscito n.1. In alternativa è possibile scaricare i moduli dal sito internet istituzionale del Comune di Orbetello all'indirizzo www.comune.orbetello.gr.it nella sezione politiche abitative. Le domande dovranno pervenire esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune o essere spedite a mezzo raccomandata Andata/Ritorno riportante nome, cognome ed indirizzo del mittente, all’Ufficio Politiche Abitative del Comune, entro il 31.07.2024, per le domande spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell’ Ufficio Postale accettante oppure spedite all’indirizzo e.mail protocollo@comune.orbetello.gr.it o per PEC all’indirizzo protocollo@pec.comuneorbetello.it. I contributi per l’anno 2024 sono erogati prevalentemente con risorse comunali, pertanto, si procederà alla liquidazione solamente dei soggetti inseriti nella FASCIA A, secondo l’ordine stabilito nella graduatoria e nei limiti delle risorse stanziate. Tutte le informazioni complete sul bando, in termini di requisiti di accesso, modulistica e modalità di presentazione delle domande sono consultabili sul sito internet istituzionale del Comune di Orbetello all'indirizzo www.comune.orbetello.gr.it

