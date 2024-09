Attualità Contributo affitto, pubblicata la graduatoria provvisoria: ecco come e quando consultarla 24 settembre 2024

24 settembre 2024 217

217 Stampa

Redazione

Orbetello: L'amministrazione comunale di Orbetello rende noto che è stata approvata la graduatoria provvisoria dei “contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2024” (con determina n. 637 del 23/09/2024). Il Comune non invierà comunicazioni personali ai soggetti richiedenti il contributo circa la loro posizione nell’elenco provvisorio e/o eventuale esclusione.

La graduatoria provvisoria può essere consultata dalle ore 10 alle ore 12 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15 alle ore 16, presso l’ufficio U.R.P. nella sede di P.zza del Plebiscito n.1, o sul sito internet www.comune.orbetello.gr.it nelle news e nella sezione politiche abitative. La graduatoria è stata pubblicata in forma anonima, secondo la vigente normativa sulla privacy, e riporta solo l’indicazione del numero assegnato alla pratica e che è stato già comunicato ai richiedenti (nel caso non fosse stato ricevuto può essere richiesto telefonando al numero 0564/861228 o scrivendo a politicheabitative@comune.orbetello.gr.it). Gli interessati possono presentare opposizione entro 15 gg dalla data di pubblicazione della graduatoria. Si ricorda che i contributi per l’anno 2024 sono erogati prevalentemente con risorse comunali, pertanto, si procederà alla liquidazione solamente dei soggetti inseriti nella FASCIA A, secondo l’ordine stabilito nella graduatoria e nei limiti delle risorse stanziate.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Contributo affitto, pubblicata la graduatoria provvisoria: ecco come e quando consultarla Contributo affitto, pubblicata la graduatoria provvisoria: ecco come e quando consultarla 2024-09-24T20:00:00+02:00 229 it Contributo affitto, pubblicata la graduatoria provvisoria: ecco come e quando consultarla PT1M /media/images/Orbetello-palazzo-del-Comune.jpg /media/images/thumbs/x600-Orbetello-palazzo-del-Comune.jpg Maremma News Orbetello, Tue, 24 Sep 2024 20:00:00 GMT