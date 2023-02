Attualità Contributi per la riduzione delle tariffe, è on-line la graduatoria 2 febbraio 2023

Redazione L’assessore Amante fa il punto sui contributi comunali per i nidi d’infanzia

Grosseto: Ecco il punto sui contributi comunali finalizzati alla riduzione delle tariffe per frequenza dei nidi d'infanzia privati autorizzati ed accreditati, relativi al periodo settembre/dicembre 2022. L’Amministrazione comunale di Grosseto contribuisce alla riduzione delle tariffe per la frequenza dei nidi d'infanzia privati autorizzati ed accreditati concedendo contributi e l’assessore fa il punto della situazione. “Allo scadere del bando (18 gennaio 2023) – dice l’assessore ai Servizi educativi Angela Amante - sono pervenute 163 domande, di cui 156 accolte in quanto in possesso dei requisiti e della documentazione richiesta. A seguire è stato possibile concedere un contributo, nella percentuale del 48,05%, a titolo di rimborso parziale delle spese sostenute dai 156 aventi diritto, per un importo totale di 50.000 euro”. Gli uffici comunali comunicano che nei prossimi giorni saranno liquidate le cifre spettanti ad ogni beneficiario. L'elenco dei beneficiari, identificabili con il numero della domanda, è consultabile sul sito del Comune di Grosseto al seguente link: https://new.comune.grosseto.it/web/servizi/contributi-regionali-per-servizi-prima-infanzia/

