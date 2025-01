Contributi per l’acquisto prima casa e per i pendolari a Radicondoli

Fino al 25% del valore dell’abitazione per Isee fino a 20mila euro. E fino a 1000 euro per chi si sposta per andare a lavorare, per chi usa i mezzi, invece c’è il rimborso completo. I bandi sono già usciti

Radicondoli: Prima scadenza il 28 febbraio per la casa e il 31 gennaio per i pendolari. Il sindaco di Radicondoli, Francesco Guarguaglini: “Stiamo facendo uscire tutti i bandi per il programma WivoaRadicondoli 3.0. Quando siamo partiti eravamo attorno a 900, ora siamo 960, già da un anno. Quindi la politica di aiutare le famiglie, di creare servizi, di fare cultura, socialità, di aiutare i pendolari, ha una ragione nei risultati che si ottengono”.

C’è già il nuovo bando per l’acquisto della prima casa a Radicondoli con un contributo fino al 25% del valore dell’abitazione per Isee fino a 20mila euro.

Continua dunque la scelta dell’amministrazione comunale, iniziata cinque anni fa, di incentivare la residenza in questo piccolo borgo nel cuore della Toscana, aiutando chi sceglie di vivere qui per acquistare la casa, ma anche per la scuola e per andare a lavoro. Infatti è già uscito anche il bando “Bando Pendolari annualità 2024” che scade il 31 gennaio prossimo.

“Stiamo facendo uscire tutti i bandi per il programma WivoaRadicondoli 3.0, ci sono quasi 300mila euro a disposizione del Comune per sostenere la residenza, le famiglie, la scelta del teleriscaldamento, le nuove imprese e quest’anno anche chi deciderà di affittare la propria casa – fa notare il sindaco di Radicondoli, Francesco Guarguaglini – Quando siamo partiti eravamo attorno a 900, ora siamo 960, già da un anno. Quindi la politica di aiutare le famiglie, di creare servizi, di fare cultura, socialità, di aiutare i pendolari, ha una ragione nei risultati che si ottengono”.

Venendo ai Bandi, con il “Bando per l'acquisto della Prima Casa 2024-2025" il Comune concede contributi diretti all’acquisto nel territorio comunale, presso i quali le famiglie che lo chiedono dovranno assumere la residenza anagrafica. Il contributo sarà fino al 25% per Isee fino a 20mila euro. Si arriva al 15% per Isee fino a 7mila euro. Per fare domanda oltre ad essere cittadini italiani occorre acquisire la residenza nel Comune di Radicondoli o dichiarare, in caso di ammissione al finanziamento, di iniziare le pratiche per l’ottenimento della residenza. Chi prenderà il contributo dovrà impegnarsi a mantenere la residenza per 10 anni. Le domande allegate al Bando si trova sul sito https://www.comune.radicondoli.si.it/ nella sezione WivoaRadicondoli e devono essere inviate al Comune di Radicondoli, Via Tiberio Gazzei, 89, 53030 Radicondoli entro le 23.59 del 28 febbraio 2025 e le 23.59 del 31 dicembre 2025. Le domande possono essere inviate via posta con raccomandata, oppure portate a mano, oppure tramite pec a comune.radicondoli@postacert.toscana.it. Devono essere allegati tutti i documenti che provano l’acquisto della casa, Isee e residenza.

Per quanto riguarda il “Bando Pendolari annualità 2024” in primo luogo la scadenza è il 31 gennaio 2025, ore 12. L’obiettivo è quello di sostenere i lavoratori pendolari residenti nel Comune di mediante l’erogazione di contributi a totale o parziale copertura delle spese di viaggio. Il budget è di circa 50mila euro complessivi. Possono essere ottenuti da lavoratori dipendenti o autonomi con una sede di lavoro che va oltre i 10 km di distanza per un massimo di 150km. Chiaramente è necessario essere residenti, usare la macchina o prendere i mezzi pubblici. Il contributo in caso di utilizzo di una macchina di proprietà è nella misura massima dell’80% del costo dell’abbonamento o degli abbonamenti necessari, fino ad un massimo erogabile di 1.000 euro. In caso di uso di mezzi pubblici di trasporto il lavoratore ha diritto a un contributo pari al valore del prezzo dell’abbonamento.

La documentazione, in copia cartacea o su supporto digitale, dovrà essere recapitata esclusivamente tramite consegna a mano Comune di Radicondoli, Via T. Gazzei 89, 53030 Radicondoli, tramite raccomandata a.r. allo stesso indirizzo, tramite email al info@comune.radicondoli.siena.it, tramite Posta Elettronica Certificata al comune.radicondoli@postacert.toscana.it.