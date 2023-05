Contrasto alle truffe: giovedì lo sportello informativo torna al mercato settimanale

Nuova tappa del progetto “Over to Over”, che vuole prevenire le truffe alle persone anziane e a rafforzare la rete auto-aiuto per attenuare l’isolamento e la fragilità



Grosseto: Un nuovo appuntamento al mercato settimanale di Grosseto con lo sportello informativo del progetto “Over to Over – Rafforzare la rete di auto-aiuto per attenuare l’isolamento e la fragilità e per prevenire le truffe agli anziani”, promosso dal Ministero dell’Interno, realizzato grazie all’integrazione del lavoro di Prefettura, Comune di Grosseto, Coeso Società della Salute, con la collaborazione delle Forze dell’ordine, dell’azienda Usl Toscana sud est e della società Simurg Ricerche.

Giovedì 18 maggio, infatti, dalle 9 alle 11, tutti gli interessati potranno ricevere informazioni e reperire materiale su come evitare e contrastare le truffe, nei propri confronti e in quelli dei loro cari. Inoltre, chi lo desidera potrà anche compilare il questionario anonimo di mappatura del bisogno: con una serie di domande, infatti, si intende capire con quale frequenza, sul territorio avvengono tentativi di truffa, quali sono le situazioni più comuni, in quali casi il tentativo è andato a buon fine: tutti dati molto importanti per permettere una conoscenza approfondita del fenomeno e permettere agli organismi deputati di intervenire.

Lo sportello informativo torna lunedì 22 maggio, dalle 9 alle 10.30, al distretto socio sanitario di via Don Minzoni a Grosseto.

(nella foto operatrici dello sportello al distretto socio sanitario di via Don Minzoni a Grosseto)