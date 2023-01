Continua la solidarietà maremmana per la piccola Asia

La solidarietà per Asia, la piccola Maremmana nata prematura a solo 24 settimane e affetta da Distrofia Miotonica Tipo 1 (Sindrome di Steinert) non si arresta e, oltre a numerose iniziative Grossetane, per la raccolta fondi, (i cittadini di Paganico con la passeggiata dedicata, i tifosi del Grosseto calcio e della Sangiovannese ospite, i musicisti, il Comitato per la Vita e tanto altro), anche artisti Follonichesi di Piombino e alcuni ristoratori, pronti a nuove iniziative, per le donazioni necessarie alle cure e ai continui accertamenti della piccola, affinché la rara malattia non degeneri.



Un primo appuntamento, per questa maratona di solidarietà, si terrà presso il Ristorante dal Meraviglioso, via Aurelia Vecchia 10 Follonica, venerdì 20 gennaio alle ore 20. Sarà una cena spettacolo e Karaoke con Pino Biaggioli, papà di Asia. Per prenotare telefonare al 335.6816394. Menù fisso euro 25.00 e parte dell’incasso verrà dato in donazione.

Un secondo appuntamento avrà luogo nel paese di Braccagni, in provincia di Grosseto, presso l’associazione CESVOT gli ANTA APS, v.le Garibaldini 42, sabato 28 gennaio, alle ore 20.00. Una cena spettacolo con alcuni artisti e colleghi di Pino, reduci di un altra bellissima serata dedicata, fatta precedentemente a Grosseto e che ha visto raccogliere la somma di 1000 euro circa. Menù fisso ad euro 20 e parte dell’incasso sarà devoluto ad Asia. Durante la serata si esibiranno, a scopo totalmente gratuito, “THE CRAZY SOUND” i “RITMATICA” e lo stesso Pino Biaggioli, con la presentazione del suo nuovo singolo “IL FUTURO NOI DUE”, scritto a sua figlia. Inoltre saranno presenti anche alcuni ospiti e amici: ROSALBA SONORI, FULVIO GRAN GUERRINI e altri. Per prenotare chiamare i numeri 329.4193925 Catia o 0564.329342.

Un terzo ed importante appuntamento, è stato organizzato dal titolare del Ristorante Pizzeria LE2 ISOLE, Stefano Brancato (Chef stellato), per giovedì 2 febbraio alle ore 20.00. Un menù fisso ad euro 27, con parte dell’incasso donato ad Asia. Sarà una serata ricca di Musica, ed emozioni, con lo stesso Pino Biaggioli (cantautore/interprete), Luigi Colantuono (cover Zucchero), Mauro Calamassi (Show man) e Marco Pierucci (DJ). Per prenotare telefonare ai numeri 339.2341734 - 340.2150270. Via Palermo Follonica (GR).

Per chi non potesse partecipare agli eventi, ma volesse comunque contribuire alla raccolta fondi potrà farlo effettuando un bonifico all’IBAN IT15H3608105138289690789694 causale "Il futuro noi due"

Un ulteriore ed importante progetto di solidarietà, a favore, si di Asia, ma anche di altri bambini bisognosi, è stato avviato dallo stesso Pino Biaggioli (cantautore/interprete), unitamente ad alcuni sponsor della Città di Grosseto e provincia.

Un CD con 15 suoi brani editi e inediti, già in lavorazione, presso gli studi di registrazione Music Factor di Grosseto, di proprietà di Piero Lanza, pronto approssimativamente a febbraio 2023 e che porterà come titolo l’inedito dedicato a sua figlia Asia “IL FUTURO NOI DUE”.

Una raccolta di emozioni, di amore e di sociale, per poi terminare con una particolare dedica al Santo Padre Karol Wojtyla “UN ULTIMO SALUTO”, ed un omaggio ai tifosi del Grifone “VOLA GR”

Tutti i proventi che ne deriveranno, saranno devoluti in beneficienza ad Asia e ai bambini bisognosi di cure, mediante bonifico al Comitato per la Vita di Grosseto e che verranno via via pubblicati sui Social.

Anche il conosciutissimo artista e showman Maremmano Massimiliano Venturacci (Conte Max), pronto a questa solidarietà, con la realizzazione, completamente gratuita, di un video per il singolo.