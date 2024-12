Continua il programma natalizio di Manciano

A Manciano e nelle frazioni c’è aria di festa.

Manciano: Tanti gli eventi in programma da giovedì 19 a domenica 22 dicembre dedicati al Natale: il calendario è frutto della collaborazione tra il Comune e tante realtà del territorio che si sono rese disponibili per organizzare iniziative dedicate a tutti, dai più piccoli alla terza età.

Si inizia giovedì 19 dicembre con l’associazione musicale culturale Diego Chiti che alle ore 21 a Le Stanze di Manciano presenta “Mythos” con e di Giacomo Moscato: l’ingresso è gratuito.

Venerdì 20 e sabato 21 dicembre, vede ancora protagonista piazza della Rampa, con la Pro Loco di Manciano che propone gonfiabili, cinema in 4D, la Casa di Babbo Natale, la cassetta per le letterine e i laboratori creativi, aperti ogni pomeriggio dalle 15 alle 20.

Mentre sabato 21 e domenica 22 dicembre ci sono i mercatini di Natale con la Pro Loco a Montemerano.

All’Arci di Manciano (via Marsala,103), sabato 21 dicembre dalle ore 17.30 è in programma la Tombolata sociale a premi (cinquina, tombola, tombolino), e alle ore 18.30 la presentazione del Calendario Arci 2025 e a seguire l’aperitivo con bruschetta e olio nuovo.

Domenica 22 dicembre, sarà una giornata piena di allegria: a Manciano in piazza Garibaldi, i bambini potranno divertirsi con il truccabimbi e accogliere l’arrivo di Babbo Natale in via Marsala. Non mancheranno stand gastronomici sempre con la Pro Loco Manciano.

A Marsiliana, con la Pro Loco locale e l’associazione Admo, dalle 14.30 ci sarà l’animazione per i bambini nel palazzetto della frazione.

Alle 19 è in programma il concerto Coro Soong Taaba quintetto vocale a cappella nella Chiesa di Marsiliana.

Sempre domenica 22 a Poggio Murella con la Pro Loco si fa festa con l’evento di Telethon con i cuori di cioccolata, la mattina di fronte alla chiesa e il pomeriggio al Bar Centrale.