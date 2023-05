Contestazioni, sindaco Vivarelli Colonna presenta querela alle autorità giudiziaria

Grosseto: “In una logica di dignità istituzionale, corre l'obbligo di dare seguito a quanto già annunciato. In questo senso, nella giornata di oggi giovedì 11 maggio, ho dovuto mio malgrado presentare querela alle autorità giudiziaria per quanto avvenuto nelle giornate del 20 marzo e del 25 aprile scorso”.



Con queste parole il sindaco di Grosseto Antofrancesco Vivarelli Colonna comunica della presentazione della querela alla Procura della Repubblica di Grosseto nei confronti di quanti hanno leso la dignità del sindaco e dell'istituzione che essa stessa rappresenta, oltrechè di quanti hanno offeso l'immagine e l'onore del sindaco come persona, travisando ed attribuendogli un pensiero politico che non gli appartiene.

In più occasioni il sindaco di Grosseto ha preso le distanze da accuse inverosimili ed incompatibili con la carica ricoperta e ciò nella considerazione che la figura apicale eletta dai grossetani giura, al momento del suo insediamento, la fedeltà alla Costituzione, chiaramente ispirata a valori e principi antifascisti.

La presentazione della querela deve assumere, dunque, una valenza di difesa istituzionale nella considerazione del fatto che le manifestazioni autorizzate debbono svolgersi nell'ambito di quanto previsto, cosa non avvenuta nel corso della celebrazioni delle due commemorazioni. Esiste infatti un principio di libertà che deve essere garantito a quanti partecipano alla manifestazione stessa, a quanti vogliono ascoltare e a quanti si trovino a subire, loro malgrado, situazioni incresciose e come tali da condannare. In questa logica, non si possono tollerare manifestazioni abusive o derivazioni delle stesse non autorizzate. Ogni sindaco ha il dovere di mantenere l'ordine pubblico e garantire il normale svolgimento di una celebrazione commemorativa e pubblica.

Il diritto di critica è tollerabile, ma ciò che non lo è, è l'andare oltre e trasformare, come fatto da una parte dell'Anpi, un'opinione dissenziente in atti e fatti lesivi della dignità istituzionale e della persona. Il volantinaggio non autorizzato, tentativo di interruzione dell'amplificazione audio nell'ambito del discorso commemorativo del sindaco, offese, ingiurie, il voltare le spalle e cantare “Bella ciao” al fine di non consentire lo svolgimento della celebrazione, impedendo al sindaco stesso il normale esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

A fronte di tutto ciò, il sindaco Vivarelli Colonna, assistito dal suo legale di fiducia Andrea Vasellini, chiede al Procuratore della Repubblica di Grosseto di esaminare gli atti rappresentati nella querela e valutare se esistano elementi sufficienti per procedere penalmente nei confronti dei soggetti ritratti in foto e video e di tutti coloro che, all'esito delle indagini, risulterebbero responsabili dei reati di diffamazione aggravata, tentativo di violenza privata e organizzazione di una contromanifestazione abusiva.