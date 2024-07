Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud: pronti i bollettini per il pagamento del contributo consortile

Grosseto: Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud è impegnato nella preparazione dei bollettini da inviare per il pagamento del contributo consortile. Con il contributo consortile, come stabilito dalla legge regionale 79 del 2012, sono finanziati gli interventi di manutenzione ordinaria sui corsi d’acqua delle province di Grosseto e Siena. E’ un lavoro molto importante, disciplinato dall’annuale piano delle attività della bonifica, su un’area di 612mila ettari nella quale sono presenti 8.836 chilometri di corsi d’acqua. Ed è proprio grazie al contributo consortile, a carico di tutti i proprietari di terreni e abitazioni, che il consorzio può portare avanti un’attività indispensabile per tutelare l’ambiente e contenere il rischio allagamenti, anche con la progettazione di nuove opere idrauliche, con interventi importanti attualmente in corso.

L’invio del bollettino è atteso entro la fine del mese di luglio. Anche per quest’anno è prevista un’unica rata per importi inferiori a 100 euro (da pagare entro il 20 agosto) e la possibilità di due rate per quelli che superano questa cifra (prima rata entro il 20 agosto e seconda rata entro il 20 settembre).

Per tutte le informazioni cb6toscanasud.it.