Consorzio Bonifica, lavori di manutenzione ordinaria in zona Casotto Pescatori 22 agosto 2024

22 agosto 2024 56

Redazione

Grosseto: Un intervento di manutenzione ordinaria per il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud alle porte di Grosseto. I lavori, inseriti nel piano delle attività della bonifica, sono stati eseguiti sul fosso dei Pescatori, nella zona del Casotto Pescatori. E’ stata rimossa la vegetazione erbacea presente in eccesso nella sezione idraulica che limita il regolare deflusso delle acque verso valle. Il fosso scorre adiacente alla strada del Pollino, nell’unità idrografica Pianura Grossetana, ed eseguire lavori costanti significa ridurre il rischio idraulico e tutelare l’incolumità pubblica vista la vicinanza di una strada e di abitazioni. L’intervento ha seguito le indicazioni della Regione Toscana per tutelare l’ecosistema. Seguici



