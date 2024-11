Consiglio comunale: approvate le variazioni di bilancio e alcuni Regolamenti comunali

Castiglione della Pescaia: Approvate, nell'ultima seduta del Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia, le variazioni al Bilancio di previsione 2024/2026, modifiche ed aggiustamenti in entrata ed uscita in attesa di stilare il bilancio Consuntivo.

«Oggi la modifica più consistente – ha dichiarato l'Assessore al bilancio Susanna Lorenzini - riguarda una variazione delle entrate correnti sostanzialmente legata ad un efficiente recupero dell’evasione tributaria, ed è questa l’occasione per ringraziare l’Ufficio Tributi che con serietà ed estrema competenza ci permette di raggiungere questi obiettivi. Periodici controlli e accertamenti, per quanto riguarda la TARI, l'IMU, la TASI e l'Imposta di soggiorno, hanno portato a cospicue maggiori entrate che vanno ad alimentare il bilancio e permettono al comune di Castiglione della Pescaia a fine anno di fare interventi a sostegno della comunità. È stato anche possibile incrementare il capitolo di spesa destinato al settore Manutenzione e Protezione Civile, che servirà per la sostituzione dei giochi deteriorati dei parchi di via Roma e di via Tirreno, per l'acquisto di nuovi arredi urbani e pubblica illuminazione, per piccoli interventi di rifacimento del manto stradale. In conclusione la variazione che è stata presentata non altera la solidità del bilancio, che continua a rispettare gli equilibri sia di parte corrente che di parte capitale e la cui regolarità e la veridicità dei dati è stata certificata naturalmente anche dal Revisore dei Conti».

Approvato il “Piano economico finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2025”. In base alle normative previste dal piano, il Comune sta modificando la modalità di raccolta dei rifiuti che, a partire dal 16 gennaio, sarà automatizzata. Per l’accesso ai cassonetti sarà necessaria la tessera 6Card, in distribuzione adesso presso gli uffici comunali, ogni sabato, e da gennaio anche presso il Punto Digitale Facile di Via Veneto aperto tutti i giorni.

Stanno andando avanti anche i lavori di riqualificazione della stazione ecologica, una struttura all’avanguardia in grado di accogliere nuove e sempre maggiori tipologie di rifiuti evitando così l’abbandono nei pressi dei cassonetti. A breve inizieranno anche gli interventi finanziati dal PNRR per la realizzazione delle nove isole ecologiche interrate, che consentiranno di far sparire dal centro storico i cassonetti a vista ed avere un maggiore decoro urbano del territorio.

La seduta odierna del Consiglio comunale ha approvato l’aggiornamento e la modifica di alcuni Regolamenti comunali.

Aggiornato il “Regolamento comunale per lo svolgimento dei mercatini delle opere del proprio ingegno e dei non professionisti”: cambia la data di presentazione dell’istanza di partecipazione ai mercatini, che è stata anticipata dall'1 al 31 dicembre di ogni anno per l’anno successivo. Gli Uffici hanno adeguato altre piccole incongruenze, modifiche semplici ma che rispondono ad una esigenza di maggiore elasticità nel raccoglimento delle domande venendo incontro alle richieste di chi concretamente esercita questa attività.

Rispondendo ad una richiesta avanzata dal Consorzio Maremma Experience, in rappresentanza delle strutture ricettive del territorio, sono state apportate alcune modifiche al “Regolamento sull’Imposta di soggiorno” relativamente ad una rimodulazione del periodo di applicazione e all’esenzione: aumenta il periodo di applicazione passando da 16 a 21 giorni; cambia l’età dei minori esenti che passa da 16 a 14 anni. Le entrate derivanti dall’Imposta di soggiorno potranno essere utilizzate per il miglioramento dei servizi turistici e la promozione del territorio facilitando la creazione di eventi e manifestazioni che possono ampliare l’offerta turistica.