Consiglio comunale a Grosseto a convocato per venerdì 13

Redazione Grosseto: Il presidente del Consiglio comunale di Grosseto Fausto Turbanti ha convocato per il giorno venerdì 13 gennaio alle ore 8.30 l'assemblea, nella sala consiliare del Comune, con all'ordine del giorno i temi: comunicazioni istituzionali presa d'atto dei verbali della seduta precedente ordine del giorno a sostegno delle iniziative di Coldiretti contro il cibo sintetico (consigliere Vasellini Lista Vivarelli Colonna sindaco - capigruppo Pettrone Lista Vivarelli Colonna sindaco, Guidoni Fratelli d'Italia, Gabbrielli Forza Italia) mozione "Comunità energetiche rinnovabili - manifestazione di interesse" (consigliere Gori Movimento 5 Stelle) interrogazione su supporto specialistico dell'Amministrazione comunale per l'attivazione di "Grosseto Impresa" (consigliere Rosini Pd) Come di consueto, i lavori dell’aula potranno essere seguiti anche in diretta streaming sul canale YouTube del Comune al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCREufPec-V_NkAaPCFIhgYw . Seguici





