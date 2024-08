Consiglieri comunali: attivi gli indirizzi email ufficiali

Grosseto: Anche per i consiglieri comunali sono stati attivati gli indirizzi di posta elettronica istituzionale. Da oggi, dunque, i cittadini potranno utilizzare un canale diretto per mettersi in contatto con i componenti del Consiglio, sia di maggioranza che di opposizione.

"Come Amministrazione - spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti - nel portare avanti politiche e progetti che rientrano nell'ambito della transizione digitale, abbiamo ritenuto utile fornire anche ai consiglieri un indirizzo email ufficiale, così da mettere in pratica quella partecipazione democratica elettronica che prevede, tra l'altro, di rafforzare e aggiornare gli strumenti tecnologici a disposizione dei cittadini. Un modo per agevolare e migliorare la comunicazione con la collettività, contribuendo a ridurre la percezione della distanza tra le istituzioni e le comunità che rappresentano. Il dialogo e l'ascolto sono alla base della convivenza civile e chi vorrà potrà segnalare criticità, proporre iniziative o chiedere informazioni direttamente ai propri rappresentanti. I consiglieri, nei limiti delle proprie competenze, saranno disponibili a rispondere a tali richieste".

Gli indirizzi sono pubblicati sul sito del Comune nella sezione "Consiglio comunale".