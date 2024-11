Consegna delle Certificazioni linguistiche agli studenti dell'ISIS R.Del Rosso – G.Da Verrazzano

Orbetello: Si è rinnovato anche quest'anno l'appuntamento tanto atteso per gli studenti dell'ISIS R.Del Rosso – G.Da Verrazzano, la consegna delle Certificazioni linguistiche Internazionali.

Presenti alla cerimonia gli insegnanti e la Dirigente scolastica dell'ISIS R.Del Rosso – G.Da Verrazzano, gli assessori alla Pubblica Istruzione dei Comuni di Orbetello e Monte Argentario, le dirigenti dell'IC Don Milani di Orbetello e dell'IC Monte Argentario Giglio.

«Compito della scuola – ha esordino la Dirigente scolastica Luisa Filippini – è rendervi cittadini del mondo. Il conseguimento di una certificazione linguistica è un primo passo nel cammino della conoscenza, un importante veicolo di comunicazione, uno stimolo a mettersi in gioco e ad acquisire competenze che saranno alla base del vostro futuro formativo e lavorativo. Ringrazio i vostri insegnanti che vi hanno accompagnato in questo percorso, e voi ragazzi per l'impegno dimostrato. L'augurio è che possiate arrivare sempre più in alto».





«Anche quest'anno siamo stati al vostro fianco come coopiloti nella preparazione all'esame per il conseguimento delle certificazioni linguistiche - ha dichiarato la professoressa di Lingua spagnola Paola Sapienza -, e anche quest'anno abbiamo affrontato insieme paure e preoccupazioni perché non è mai facile il percorso per arrivare a sostenere un esame. L'ottenimento della certificazione è merito del vostro impegno. Questo per voi è l'inizio di un lungo cammino, il primo gradino della scala che porta al vostro futuro e che salirete passo dopo passo, ostacolo dipo ostacolo. Noi insegnanti saremo al vostro fianco in questo che sarà un importante percorso di crescita formativa per il quale servono resistenza, creatività e spirito di iniziativa. Perché conoscere una lingua è più di una semplice competenza, rappresenta un ponte fra culture diverse. Ponte che voi costruirete a piccoli passi».

Gli studenti hanno sostenuto gli esami DELF per la lingua francese, DELE per la lingua spagnola, PET – FIRST – ADVANCED per la lingua inglese.

L' ISIS R.Del Rosso – G.Da Verrazzano è da oltre 20 anni centro autorizzato della British School di Grosseto nella preparazione alle Certificazioni Cambridge, tra le più importanti a livello internazionale. «Per noi oggi è una giornata di grande soddisfazione – ha sottolineato Simone Rui, docente di Lingua e Letteratura Iinglese – e siamo molto orgogliosi della presenza del Direttore didattico della British, Jonathan Andrew Houston, alla consegna dei diplomi. Ogni anno oltre 200 studenti dei nostri istituti seguono i corsi di preparazione agli esami, e quasi tutti riescono a superare brillantemente il test finale ottenendo ottimi risultati. Una conferma, per noi, della validità dei nostri docenti accompagnatori, che ci ripaga del lavoro e dei sacrifici che facciamo. L'ottenimento di una certificazione non deve essere visto come punto di arrivo, come traguardo, ma come inizio da percorrere per costruire, gradino dopo gradino, il futuro dei nostri studenti, che vorrei ringraziare per la passione e la costanza che mettono nello studio. Vedervi oggi qui ci ripaga di ogni sforzo».





«Con grande orgoglio partecipo a questa cerimonia – ha commentato l'Assessore alla Pubblica Istruzione Chiara Piccini – che celebra il talento, lo studio e l'impegno dei nostri studenti. Solo con la determinazione si ottengono questi risultati che rappresentano piccole conquiste che vi permetteranno di raggiungere grandi obiettivi. A dimostrazione che la scuola è veramente un'eccellenza del nostro territorio, sulla quale dobbiamo continuare ad investire».

«I traguardi si raggiungono a piccoli passi – ha concluso l'Assessore Paola Pucino del Comune di Monte Argentario –, continuate su questa strada, con determinazione ed entusiasmo, seguendo i consigli dei vostri insegnanti. È con l'impegno che si cresce, e voi con il superamento dell'esame e il conseguimento della certificazione avete dimostrato di aver voglia di crescere. In bocca al lupo per il vostro futuro»