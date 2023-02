Politica Congratulazioni a Schlein e Fossi: "Ora facciano la sinistra in Toscana" 27 febbraio 2023

Redazione Firenze: «Facciamo le nostre congratulazioni alla neo segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e al segretario regionale Emiliano Fossi». Adirlo Irene Galletti e Silvia Noferi del Movimento 5 Stelle in Regione Toscana.

«Innanzitutto constatiamo con piacere la grande prova di democrazia che questo partito ha dato - dicono dal M5s - facendo scegliere agli elettori i propri rappresentanti. Il risultato delle urne è chiaro e inequivocabile: serve una sinistra determinata per contrastare l’avanzare del centro-destra anche in Toscana. Come Movimento 5 Stelle ci attendiamo di vedere anche in Toscana la svolta a sinistra di Elly Schlein ed Emiliano Fossi, ad iniziare dalle importanti battaglie che finora ci hanno visto come l’unica forza politica di contrasto. Ci riferiamo ad esempio alla decisione della Giunta Giani di appoggiare l’operazione del sindaco Nardella di privatizzare servizi pubblici strategici (acqua, rifiuti, energia) con l’operazione Multiutility, nella caparbietà con cui si ostinano nel progetto di sventrare una volta per tutte la piana fiorentina con la costruzione di un nuovo aeroporto intercontinentale, con la determinazione con cui hanno favorito l’installazione della nave rigassificatrice nel porto di Piombino e svenduto la sanità pubblica che vede chiudere ospedali e servizi essenziali nei territori delle aree interne. Ma soprattutto ci attendiamo parole forti e chiare sulla necessità di iniziare una trattativa diplomatica che porti alla pace fra Russia e Ucraina, perché il popolo di sinistra è sempre stato contrario alla guerra, come hanno dimostrato le manifestazioni dei giorni scorsi in tutta Italia, e lo stesso la stragrande maggioranza degli italiani».

