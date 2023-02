Confronto fra ministro Turismo Daniela santnache’ e sindaci network G20spiagge

Castiglione della Pescaia: Ha preso il via oggi, giovedì 2 febbraio, l’iter per la definizione delle norme che comporranno lo “Status di Città Balneare”: un insieme di regole che lo Stato riassumerà in un disegno legislativo e che modificheranno per sempre i comportamenti amministrativi dei comuni del balneare italiano.



«Le difficoltà date da territori come il nostro – spiegano la sindaca Elena Nappi e l’assessora al turismo Susanna Lorenzini presente all’incontro romano - che da 7mila abitanti passano durante la stagione estiva a 100mila, le cosiddette città a fisarmonica, a partire da oggi verranno superate».

Il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ha risposto positivamente alla richiesta formulata dal sindaco di Cavallirno Treporti Roberta Nesto a nome di tutti i comuni del network G20Spiagge. «Vi aspetto in Ministero con la proposta che avete formulato perché è un lavoro significativo e che mette a frutto le vostre esperienze – ha affermato Il Ministro Santanché - metto a disposizione il mio staff per costruire un tavolo tecnico entro i prossimi 15 giorni».

In sala la reazione dei sindaci del balneare è stata di grande soddisfazione. «Dal 2018 abbiamo lavorato per comprendere – ha dichiarato la coordinatrice del G20Spiagge, Roberta Nesto, sindaca di Cavallino-Treporti – se le nostre diversità in termini di presenze, di collocazione geografica, di storia e infrastrutture potevano impedire un insieme normativo nazionale: ma più siamo andati avanti, più abbiamo approfondito la materia, più abbiamo commissionato studi e ricerche, più ci siamo resi conto, noi sindaci, che i problemi erano comuni. E abbiamo costruito una proposta, un progetto di Status preciso e unico. Pensare che ora diventi la base per il nostro comportamento amministrativo non può che renderci soddisfatti».

I Comuni che fanno parte del G20s sono: Alghero, Arzachena, Bellaria Igea Marina, Bibbona, Caorle, Castiglione della Pescaia, Cattolica, Cavallino Treporti, Cervia, Cesenatico, Chioggia, Comacchio, Forio, Grado, Grosseto, Ischia, Jesolo, Lignano Sabbiadoro, Orbetello, Riccione, Rosolina, San Michele al Tagliamento, San Vincenzo, Sorrento, Taormina, Viareggio, Vieste.