Confindustria Toscana in lutto per scomparsa Simone Turini. I funerali domani ore 10

I funerali di Simone Turini si terranno domani giovedì 17 agosto alle ore 10:00 muovendo dalla chiesa SAN PAOLO DELLA CROCE di Follonica.



Grosseto: Confindustria Toscana Sud si stringe alla famiglia e a tutta Elettromar per la scomparsa di Simone Turini. «Il nostro territorio – dichiarano Francesco Pacini (presidente della delegazione di Grosseto di Confindustria Toscana Sud), Antonio Capone (direttore generale di Confindustria Toscana Sud) e Giovanni Mascagni (responsabile della delegazione di Grosseto di Confindustria Toscana Sud) – perde un grande imprenditore, capace di contribuire a trasformare una piccola realtà locale in una importante impresa di livello internazionale.

Elettromar è l'esempio di come la dedizione e l'impegno, la fantasia e il coraggio siano decisivi per crescere in ogni ambito. Tutti valori che Simone ha sempre rappresentato al meglio, come può testimoniare chiunque abbia potuto apprezzare da vicino il suo dinamismo e la sua creatività. Ma oltre all'imprenditore perdiamo anche un amico, perché in tutti questi anni di collaborazione tra l'associazione e l'azienda abbiamo avuto l'onore di essere vicini a Elettromar in tanti progetti. Esperienze che ci hanno arricchito umanamente e professionalmente. La vita di Simone è stata davvero intensa e ha donato frutti preziosi: ha creato una splendida famiglia, ha contribuito a fondare e a far crescere un'importante attività imprenditoriale oggi conosciuta in tutto il mondo, ha creato tanti posti di lavoro, ha partecipato alla vita della comunità. Frutti che resteranno per sempre, insieme con l'esempio del suo impegno. Oggi, in questo momento di dolore, noi di Confindustria Toscana Sud siamo vicini alla moglie e ai figli di Simone e a tutto il personale di Elettromar».

