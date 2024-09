Confesercenti: Presenza sul territorio e sulla sede di Follonica

Follonica: L'attenzione per tutto il territorio della Maremma è quel che caratterizza Confesercenti. Proprio per stare più vicini ai soci il direttore Andrea Biondi ha deciso di essere presente un giorno a settimana nella sede di Follonica, in via Trieste 8. Ogni mercoledì sarà possibile incontrare Biondi in presenza o chiedere un collegamento da remoto.

Il direttore è disponibile per ogni esigenza delle aziende del commercio, turismo e servizi presenti nel territorio delle Colline Metallifere.

«Follonica ed il restante territorio delle Colline Metallifere dimostrano da anni una buona vivacità imprenditoriale nei settori rappresentati dalla nostra associazione, divenuti ancora più cruciali per l'economia locale a seguito della crisi industriale del polo chimico del Casone – afferma Biondi -. Per supportare le imprese del territorio proponiamo uno sportello informativo, di ascolto ed aiuto secondo le diverse esigenze che ci verranno prospettate. In poche parole ci mettiamo a disposizione delle imprese con i nostri servizi, i nostri progetti di valorizzazione, e la nostra attività di sindacato di categoria».

«Il nostro scopo, oltre ad essere sempre disponibili per i nostri soci, è quello di essere lì dove serve – afferma il presidente Giovanni Caso - avvicinare l'associazione ai soci, conoscendo e affrontando le problematiche del territorio. Vogliamo essere facilmente accessibili. Gli imprenditori hanno speso poco tempo, assorbiti come sono dal lavoro. Essere presenti non solo con i servizi e i nostri dipendenti, come già avviene da sempre negli uffici di Follonica, ma anche con la figura del direttore, è importante perché è un modo per farci da tramite anche con la politica per tutte quelle problematiche di più ampio respiro che possono presentarsi».

Per prenotare un appuntamento in presenza oppure richiedere collegamento online è sufficiente scrivere via email all'indirizzo: follonica@confesercenti.gr.it oppure telefonare al numero 0566 263319 in orario d'ufficio.

Anche presso la sede di Orbetello, come la sede provinciale di Grosseto, è possibile prendere un appuntamento per qualsiasi azienda interessata, inviando una email a: confgrosseto@confesercenti.gr.it e orbetello@confesercenti.gr.it