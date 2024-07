Conferimento facile, sicuro e a tutela dell’ambiente: a Punta Ala isola ecologica per raccolta verde

Fino all’otto ottobre è in funzione in località Fornino, a Punta Ala, l’isola ecologica che raccoglie sfalci e potature. La sindaca Nappi: “Invito tutti i cittadini ad utilizzarla”



Castiglione della Pescaia: È in funzione il punto di raccolta per gli sfalci e le potature a Punta Ala, in località Fornino. Fino al prossimo 8 ottobre, la struttura è accessibile tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14 alle 18; il martedì, giovedì e sabato dalle 9:30 alle 13.

“Si tratta di un servizio che mettiamo da anni a disposizione dei cittadini per rispondere ad una importante esigenza del territorio che fa del verde una delle sue caratteristiche più apprezzate, insieme alle acque limpide del mare e alla serenità dei luoghi – commenta la sindaca Elena Nappi –. L’obbiettivo è anche quello di disincentivare la cattiva abitudine di abbandonare nell’ambiente questa tipologia di rifiuto, un’azione da sempre vergognosa, incivile, indice di mancanza di responsabilità e senso civico, che non solo sfocia in una spesa aggiuntiva a carico di tutta la popolazione per il ripristino dello stato dei luoghi, ma che può anche contribuire a instaurare situazioni pericolose, come potenziali inneschi di incendi, mettendo a repentaglio l’incolumità delle persone e del patrimonio boschivo”.

I cittadini residenti a Castiglione della Pescaia possono conferire gli sfalci e le potature anche negli appositi cassonetti stradali presenti sul territorio comunale. L’Amministrazione comunale e Sei Toscana ricordano inoltre che, per il conferimento dei rifiuti ingombranti, sono a disposizione due canali: la stazione ecologica in via dei Drappieri in località Padule, aperta nel periodo estivo (fino al 15 settembre) dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12:30 e dalle 14 alle 18. Ritiro gratuito a domicilio, con prenotazione tramite numero verde 800127484 o modulo su sito internet di Sei Toscana.