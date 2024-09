Confconsumatori, lo sportello di Grosseto diventa specializzato nel consumo ed economia sostenibile

Grosseto: La sede di Grosseto di Confconsumatori, in via della Prefettura 3, è stata scelta come sportello informativo e formativo specializzato nel tema dell’economia circolare e consumo circolare nell’ambito del progetto Less, finanziato dalla direzione generale Terzo settore e responsabilità sociale imprese del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, su avviso (2/2023) proposto da Confconsumatori e altre associazioni dei consumatori.



«L’obiettivo del progetto attraverso l’iniziativa Less, acronimo che indica l’apprendimento di strategie di economia circolare sostenibile – fanno sapere da Confconsumatori Toscana e dalle associazioni partner –, è quello di promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione sull’economia circolare, intesa come economia orientata al non spreco e al rispetto dei diritti della Terra e dei suoi abitanti, destinata non solo ai consumatori ma anche a imprenditori e aziende produttrici di beni e servizi. L’obiettivo è quello di accompagnare all’adozione di buone pratiche e comportamenti virtuosi i cittadini e le aziende, innescando una nuova coscienza economica e produttiva che a livello individuale si traduca in acquisti e scelte consapevoli e virtuose, mentre a livello aziendale orienti i sistemi produttivi verso scelte green, sostenibili e responsabili».

Gli interessati, singoli cittadini e famiglie, possono trovare a Grosseto un punto di formazione e informazione a disposizione tutti i mercoledì dalle ore 17 alle ore 19. È preferibile prenotarsi tramite appuntamento chiamando il numero 0564 417849. Per informazioni è possibile anche scrivere a toscana@confconsumatori.it.

Nella foto: il presidente nazionale di Confconsumatori, l'avvocato grossetano Marco Festelli