Confconsumatori Grosseto, un'altra vittoria contro le società di recupero dei crediti bancari

Grosseto: Aveva ricevuto un decreto ingiuntivo da 4mila euro da parte di una società di recupero di crediti bancari, ma non ricordava di aver avuto rapporti con quella banca. Il Giudice di pace, al quale si è rivolta con l'assistenza dello sportello Confconsumatori di Grosseto, ha stabilito che l'esistenza di quel credito non era dimostrata e che comunque sarebbe stato prescritto, risalendo al 2011.

IL CASO – Nel 2022 una risparmiatrice grossetana aveva ricevuto un decreto ingiuntivo da parte di una società acquirente di un credito bancario per circa 4mila euro, ma la correntista non ricordava neppure di che cosa si trattasse, né di aver intrattenuto rapporti con quella banca. Aveva pertanto deciso di rivolgersi allo sportello di Confconsumatori Grosseto, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo.

LA SENTENZA – Con la sentenza del 28 giugno numero 458/2024 il Giudice di pace di Grosseto ha revocato il decreto ingiuntivo e dichiarato che la consumatrice nulla deve alla banca, osservando che la certificazione del cosiddetto “salda conto” (il registro contabile in cui sono raccolti i movimenti di credito e di debito) non è prova del credito nella causa di merito e che la controparte, una società di recupero di Npl (Non performing loans, i crediti deteriorati), non aveva innanzitutto dimostrato l’esistenza e la natura del credito, non potendo peraltro provare l’esistenza del credito con proprie lettere di sollecito del pagamento. Peraltro il giudice ha osservato che l’ultima raccomandata inviata dalla società di recupero di Npl risaliva all’anno 2011 e il credito sarebbe stato in ogni caso prescritto.

LA TUTELA – Si conferma così «l’impegno non solo giudiziale – dichiarano dall'associazione – dello sportello di Confconsumatori Grosseto nella tutela delle persone, anzi delle vittime, della cessione in blocco di crediti bancari talvolta inesistenti».

