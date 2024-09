Confcommercio in lutto: scomparsa Maria Cristina Magini

Si è spenta una stimata professionista dell’assistenza alle imprese; era anche una delle voci storiche della Corale Puccini



Grosseto: Stroncata in breve tempo da una terribile malattia, si è spenta oggi all’ospedale Misericordia Maria Cristina Magini, dipendente Confcommercio Grosseto. Maria Cristina, 65 anni, faceva parte dello staff dell’assistenza alle imprese dell’associazione con sede in viale della Pace. Presidente, direttore, il Consiglio e tutti i colleghi dell’associazione si stringono alla famiglia nel dolore e la ricordano con un messaggio di cordoglio.

“Siamo profondamente addolorati per la scomparsa quasi improvvisa di Maria Cristina – dicono all’unisono dalla Confcommercio – una professionista sempre disponibile e molto apprezzata, sia dai colleghi che dagli associati. Maria Cristina lascia un grande vuoto, ma vivrà sempre nel nostro ricordo. Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia”.

Maria Cristina Magini era molto conosciuta in città non solo per il suo lavoro, ma anche per la sua passione per il canto e per la sua bellissima voce: faceva parte infatti, da moltissimi anni or sono, della Società Corale Giacomo Puccini.

Maria Cristina lascia il compagno Fabio e il figlio Lorenzo. La camera ardente è stata allestita all’obitorio dell’Ospedale Misericordia, in attesa dei funerali che saranno celebrati venerdì alle ore 16.30 con una benedizione al cimitero di Sterpeto, e poi la salma sarà portata alla Sala del Commiato per la cremazione.