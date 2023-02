Attualità Confartigianato, in partenza i Corsi di formazione sicurezza sul lavoro 10 febbraio 2023

Redazione Sono in partenza i corsi di formazione sicurezza sul lavoro organizzati dall'agenzia formativa Formimpresa di Confartigianato Imprese Grosseto. 13 e 14 febbraio le prime date Grosseto: Formimpresa organizza i corsi di formazione sicurezza sul lavoro, sia il primo corso che l'aggiornamento, obbligatori per legge. I primi appuntamento sono il 13 e il 14 febbraio ma c'è ancora l'opportunità di iscriversi. Corso formazione sicurezza dei lavoratori, primo corso e aggiornamento, rischio basso, medio, alto. Prima data lunedì 13 febbraio ore 9.00. L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede che il datore di lavoro provveda alla formazione di tutti i suoi dipendenti, secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato-Regioni in data 21/12/2011, ai sensi dell'39; articolo 34, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Corso RSPP responsabile del servizio di prevenzione e protezione, primo corso e aggiornamenti, rischio basso, medio e alto. Prima data martedì 14 febbraio alle ore 9.00. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. I datori di lavoro che intende svolgere i suddetti compiti, deve frequentare uno specifico corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato-Regioni in data 21/12/2011, ai sensi dell'39; articolo 34, commi 2 e 3, del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Entrambi i corsi si svolgeranno nelle aule formative di Confartigianato Imprese Grosseto, Grosseto via Monte Rosa 26. Per info e iscrizioni: Anna Maria Carini, tel. 0564 419544 e-mail annamaria.carini@artigianigr.it. Seguici





