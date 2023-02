Confartigianato Imprese Grosseto: "Allarme rosso per le imprese edili"

Grosseto: “Avevamo chiesto al Governo di affrontare in modo urgente, responsabile e serio il problema del blocco della cessione dei crediti da bonus edilizi. – afferma Mauro Ciani, segretario provinciale di Confartigianato Imprese Grosseto –E invece di trovare una soluzione per salvare la miriade di imprese che rischiano la chiusura, ha scelto di dare il colpo di grazia, approvando in queste ore un decreto che introduce lo stop immediato alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura.”



“Confartigianato ha manifestato da subito la propria contrarietà alla misura – prosegue Mauro Ciani – che rischia di danneggiare in modo irreversibile l’intera filiera dell’edilizia. Siamo preoccupati per le nostre aziende e per il sistema economico nel suo complesso considerando i danni irreparabili che questa situazione può provocare sull’occupazione e sul PIL nazionale.

“Non possiamo permettere che questo avvenga. La dirigenza confederale nei prossimi incontri con il Governo e il Parlamento chiederà una possibile via d’uscita che salvaguardi le aziende, dopodiché valuteremo tutte le azioni successive possibili e necessarie da mettere in campo.”