Concorso Musicale Provinciale Recondite Armonie, c'è ancora tempo per iscriversi

Grosseto: Ancora pochi giorni per potersi iscrivere alla 3° edizione del Concorso Musicale Provinciale organizzato dall'associazione culturale “Recondite Armonie” con il patrocinio e la collaborazione del Comune e della Provincia di Grosseto. Le audizioni si svolgeranno sabato 25 Maggio nell'Auditorium dell'Istituto Comunale “Palmiero Giannetti” di Grosseto alla presenza di una prestigiosa giuria composta dai maestri Maria Grazia Bianchi, Gala Chistiakova, Giovanni Lanzini e Luca Rinaldi.

Sono ammesse tutte le specialità strumentali: solisti fino a 19 anni di età; ensemble, cori, orchestre e bande senza limiti di età. Ai vincitori 1.500 euro in borse di studio, offerte da Clan della Musica, UniTre e Pro Loco, che saranno consegnate la sera del 9 giugno sul prestigioso palco del Teatro Comunale degli Industri di Grosseto. Inoltre ai partecipanti che si distingueranno nel corso delle audizioni sarà proposto di suonare in uno dei concerti del progetto di scambio culturale “Giovani Musicisti del Mondo”. “Sarà sicuramente un momento di gioia e di condivisione per tutti” – dice il Maestro Diego Benocci, direttore artistico della manifestazione, che invita i musicisti e gli appassionati della provincia a partecipare. Il 6 Maggio è il termine ultimo per iscriversi. Ulteriori info sul sito reconditearmonie.it e sulla pagina facebook Concorso Musicale Provinciale Recondite Armonie

