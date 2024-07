Concorsi: 350 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Grosseto: La Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale - Ufficio per la gestione dei concorsi di ́accesso ha comunicato che sul sito www.InPA.gov.it, in data 20 giugno 2024 è pubblicato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a 350 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata utilizzando la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it, seguendo le istruzioni ivi specificate, entro e non oltre il 20 luglio 2024.

La segreteria regionale toscana UILPA Vigili del fuoco in collaborazione con UIL ENFAP, promuove ed organizza un corso formativo in D.A.D. per la preparazione degli esami previsti dal Concorso.

Per informazioni ed iscrizioni, contattare il coordinatore organizzativo del corso (Sergio Rubegni – segretario UILPA VVF Grosseto) al n. telefonico 339 7239258, oppure scrivere all’indirizzo email: vigilidelfuoco.grosseto@uilpa.it.