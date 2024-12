Cronaca Conclusi i lavori di riqualificazione nel parco di via Fabio Massimo 23 dicembre 2024

Grosseto: Si sono conclusi i lavori di riqualificazione dell'area compresa tra le vie Fabio Massimo, Anco Marzio e Muzio Scevola. L'intervento ha interessato oltre 1000 mq e ha incluso la completa risistemazione dei marciapiedi, l'eliminazione delle barriere architettoniche e la riorganizzazione delle aree pedonali, per garantire maggiore sicurezza e accessibilità a residenti e frequentatori della zona. Con un investimento complessivo di 130mila euro, l'Amministrazione comunale conferma il proprio impegno nella riqualificazione urbana e nella valorizzazione degli spazi pubblici, con un'attenzione particolare all'inclusività e al decoro urbano. I molti lavori come questo, rappresentano un passo significativo verso una città più vivibile e accessibile per tutti. "Siamo soddisfatti di aver concluso un intervento che non solo migliora l'aspetto della zona, ma soprattutto ne aumenta la fruibilità e la sicurezza – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore ai Lavori pubblici Riccardo Ginanneschi –. Queste opere rappresentano un ulteriore passo avanti verso la nostra visione di città: una Grosseto moderna, accessibile e attenta ai bisogni di tutti i cittadini, soprattutto delle persone con mobilità ridotta. Riqualificare significa restituire alla comunità spazi migliori e funzionali, perché una città vivibile è una città in cui ognuno si sente a casa".



