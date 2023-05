Concluse a Punta Ala le selezioni per la nazionale italiana Optimist

Punta Ala: Domenica 7 maggio si è conclusa, dopo 4 giorni intensi nelle acque di Punta Ala, la seconda selezione nazionale della classe Optimist per la partecipazione di cinque velisti ai mondiali in Costa Brava - Spagna, dal 15 al 25 giugno; e i sette, quattro maschi e tre femmine, che, insieme ad Emilia Salvatore (già qualificatasi perché vincitrice della manifestazione nel 2022), andranno a comporre la nazionale italiana che parteciperà ai Campionati Europei a Salonicco, in Grecia, dal 15 al 22 luglio.



Undici le prove sostenute in questi giorni da entrambe le flotte che, sommate alla precedente, hanno portato a 12 le regate valide per definire i componenti delle squadre: il secondo scarto, infatti, è stato decisivo per definire la classifica finale, caratterizzata da distacchi ridotti e un ex-equo.





I ragazzi selezionati per la Spagna: Tommaso Geiger del Circolo Vela Muggia, primo con 32 punti; Leonardo Scialpi del Centro Nautico Bardolino, secondo con 42 punti; Andrea Tramontano del Reale Yacht Club Canottieri Savoia, terzo con 51 punti; Andrea Demurtas del Fraglia Vela Riva con 66 punti e da Alberto Avanzini del Centro Nautico Bardolino con 67 punti. Al sesto posto Giulio Mattanini dello Yacht Club Punta Ala, anche lui con 67 punti ma con 1 vittoria in meno in regata rispetto ad Alberto Avanzini e, per questo, l’atleta maremmano non potrà partecipare al mondiale ma partirà, invece, per gli Europei in Grecia insieme a Jesper Karlsen della Fraglia Vela Riva (68 punti); Tommaso Cucinotta della GDV LNI Ostia (72 punti) e Claudio Crocco del Tognazzi Marine Village (74 punti).

Queste le ragazze che parteciperanno all’Europeo Femminile: Emilia Salvatore della Fraglia Vela Desenzano, vincitrice della scorsa edizione, che ha chiuso la Selezione Nazionale al 24° posto con 150 punti; Maria Luisa Silvestri del Reale Yacht Club Canottieri Savoia – (133 punti e 21° posto in classifica generale); Sofia Bommartini della Fraglia Vela Malcesine (138 punti e 23° posto) e la grossetana Gaia Zinali del Circolo Velico Antignano (160 punti, 27°).

“Sono molto contento perché ho lavorato molto quest’anno – le parole del vincitore assoluto Tommaso Geiger – per riscattarmi dal risultato non positivo del 2022. Sono carico per il Mondiale, speriamo vada tutto bene e… Forza Italia sempre!”

“Sono soddisfatta – racconta Sofia Bommartini - perché è stato difficile raggiungere questo risultato, anche per le condizioni con poco vento, tanta onda e corrente. Sono contenta di essermi riqualificata all’Europeo, ancora di più per averlo fatto in condizioni che non sono le mie, ora l’obiettivo è riscattare la “batosta” che ho preso l’anno scorso”.

“Regate equilibrate e difficili per i partecipanti – l’analisi del Tecnico della Classe Optimist Marcello Meringolo - tutte tecnicamente molto valide. L’entrata del secondo scarto alla dodicesima regata ha cambiato la classifica rimettendo in gioco qualcuno che sembrava più attardato in classifica. La classifica così corta è stata influenzata anche dalle tante penalità per doppia bandiera gialla che ci sono state, questo è qualcosa su cui dovremo lavorare con i ragazzi per il futuro. In questi quattro giorni a Punta Ala siamo riusciti a disputare ben undici regate, voglio rivolgere per questo un sentito ringraziamento a tutte le componenti dell’organizzazione, dallo Yacht Club Punta Ala che ci ha ospitato, al Comitato di Regata, alla Giuria e al Comitato Tecnico, tutti eccellenti”.

Nella foto la Nazionale Italiana per il Mondiale (credit AICO)