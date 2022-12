Concerto “Aspettando… il Natale 2022”

Tarquinia: “I fondi, che raccoglieremo con offerta libera al termine del concerto, serviranno ad acquistare nuovi dispositivi e ferri chirurgici per l’ambulatorio e per l’unità operativa complessa (UOC) di ortopedia dell’ospedale cittadino”.

Lo comunica Laura Voccia, presidente del Lions Club di Tarquinia promotore l’iniziativa benefica “Aspettando… il Natale 2022”, in programma domenica 18 dicembre, alle 17, al Duomo della città etrusca, che vedrà l’esibizione della Banda del Corpo della Gendarmeria Vaticana. “Il Lions Club di Tarquinia ha sempre dimostrato grande attenzione nei confronti dell’ospedale, che costituisce un importante punto di riferimento nel sistema sanitario provinciale – sottolinea la presidente Voccia, che è un medico -.

Nel corso degli anni, su indicazione della direzione sanitaria, abbiamo donato attrezzature e arredi per migliorare la qualità dei servizi e l’abitabilità dei reparti. Con la precedente edizione del concerto è stato possibile mettere a disposizione della struttura un monitor multi-paramedico per la sala operatoria. Si rinnova quindi il nostro impegno non solo verso il presidio ma anche verso tutta la comunità tarquiniese. Mi auguro che per il concerto, ospitato per la prima volta nella cattedrale grazie a sua eccellenza monsignor Gianrico Ruzza e a monsignor Rinaldo Copponi, ci sia una grande partecipazione di pubblico”.