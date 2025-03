Con WivoaRadicondoli oltre 100 attività finanziate in 4 anni, 26 nuove

Il sindaco Francesco Guarguaglini: “Abbiamo “investito” 1.047.000 euro per le famiglie e 736mila per le imprese. Ora andiamo avanti”.

Radicondoli: ha finanziato 26 nuove attività in 4 anni, tra cui tre negozi di vicinato “essenziali”, un bar ristorante, due società di informatica che sviluppano applicazioni con l’intelligenza artificiale, guide ambientali e altre figure che raccontano il territorio per un totale di 181mila euro. Con i bandi rilancio, 77 sono le domande finanziate per un valore di 212mila euro.

Tutto questo grazie ai bandi sulle attività economiche. Questi sono infatti i risultati dei primi 4 con WivoaRadicondoli. E non solo. Insieme ai contributi ci sono altri interventi su cui ha lavorato l’amministrazione. Basti pensare alla fibra ultra veloce che a Radicondoli copre il territorio, ma anche ai benefici e ai risparmi del teleriscaldamento. Così come all’aumento della popolazione e all’incremento davvero importante del turismo che in 4 anni conta un + 42% negli arrivi e + 32% nelle presenze a Radicondoli.

“Partiamo da qui per guardare avanti – fa notare il sindaco di Radicondoli, Francesco Guarguaglini – Con WivoaRadicondoli 3.0 abbiamo di nuovo previsto linee di finanziamento specifiche per le imprese. Ne parleremo con le associazioni di categoria venerdì prossimo, 28 marzo, alle 17, a Palazzo Bizzarrini. Ci siamo già confrontati in modo proficuo in questi anni, al momento della partenza del progetto WivoaRadicondoli, dopo il Covid e in tante altre occasioni. Nello spirito che connota l’amministrazione che ho l’onore di guidare invito tutti ad incontrarci ancora. Parleremo ancora di sviluppo economico, dei risultati che i bandi di WivoaRadicondoli, nonché delle risorse nuove. Abbiamo già presentato in conferenza stampa il 13 marzo i bandi legati all’abitare nonché la novità sugli aiuti per le famiglie che intendono affittare a lungo termine. Nel grande progetto di WivoaRadicondoli 3.0 ci sono 440mila euro complessivi”.

“WivoaRadicondoli 3.0 trova linfa dall’obiettivo di continuare a sostenere il territorio di Radicondoli e la residenzialità a partire dai risultati ottenuti. In quattro anni la popolazione è passata da circa 900 a 960 persone - dice Guarguaglini - Abbiamo “investito” 1.047.000 euro per le famiglie e 736mila per le imprese. Facciamo degli esempi: il Bando prima casa per gli anni 2023-2024 ha finanziato ventuno compravendite con tre 3 nuovi residenti e diciotto già residenti per un importo di 300mila euro. Con il bando affitti rivolto ai giovani inferiori ai 40 anni e nuovi residenti abbiamo finanziato tredici domande di contributo. Tutto questo per un valore economico complessivo al 31 dicembre 2024, erogato o da erogare di 1.750.000 euro”

I nuovi bandi copriranno il periodo 2025-2026. I settori di intervento principali sono turismo, commercio, artigianato e agricoltura. “Le associazioni di categoria – conclude Guarguaglini - sono i soggetti che conoscono novità e opportunità del momento le quali, abbinate ai nostri bandi, possono davvero dare nuova linfa allo sviluppo”.