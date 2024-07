Con il Concerto Finale del “Corso del Bel Canto” Castiglione celebra i 20 anni dell’Accademia Solti

Castiglione della Pescaia: Con il Concerto Finale del “Corso del Bel Canto”, venerdì 12 luglio alle 21:30 in Piazza Solti a Castiglione della Pescaia, si chiude la masterclass di studio per giovani musicisti che hanno seguito i corsi di Bel Canto dell’Accademia Georg Solti.



Quattro settimane, dal 19 giugno al 12 luglio, durante le quali i 12 studenti provenienti da ogni parte del mondo hanno avuto modo di essere affiancati da maestri che sono eccellenze del panorama musicale nazionale ed internazionale e che hanno formato negli anni generazioni di cantanti lirici che hanno incantato il mondo con le loro voci straordinarie.

«Con il Concerto Finale della “Georg Solti Accademia” nella piazza dedicata al grande maestro – dichiara il Sindaco Elena Nappi – si chiude quest’anno un percorso importante che celebra i 20 anni dell’Accademia di Bel Canto che ha la sua sede proprio a Castiglione della Pescaia. Siamo orgogliosi di ospitare ogni anno nel nostro territorio il corso che offre a giovani e talentuosi cantanti e musicisti provenienti da tutto il mondo la possibilità di essere seguiti da compositori e direttori d'orchestra di fama mondiale attraverso masterclass di musica operistica e canto lirico. Proprio quest’anno il “belcanto” è stato dichiarato patrimonio immateriale dell'Unesco e questo accresce il valore dell’Accademia che porta in giro per il mondo il nome di Castiglione della Pescaia. Come Amministrazione abbiamo voluto ampliare gli spazi dove questi giovani talenti hanno potuto studiare, offrendo non solo la Sala del Consiglio e le stanze del vecchio Palazzo comunale ma anche il piano superiore della nostra Biblioteca e Palazzo Centurioni. Il nostro grazie va a Candice Wood Direttore Esecutivo dell’Accademia e al Direttore amministrativo Roberta Biondi, sempre impeccabili nell’organizzazione e penso che Lady Valerie Solti sarebbe orgogliosa di ciò che tutti insieme stiamo realizzando portando avanti la sua volontà e quella del grande Maestro».

Il Corso del Bel Canto quest’anno ha avuto maestri ospiti davvero eccezionali, dal Direttore d’orchestra australiano Richard Bonynge tra i fautori della rinascita del belcanto sette-ottocentesco che ha riportato in teatro diverse opere dimenticate, al Maestro Carlo Rizzi.

Da due decenni l'Accademia è un faro di eccellenza musicale e il concerto finale di questo corso, sotto la guida attenta del Direttore artistico Jonathan Papp, sarà non solo occasione di ascoltare le voci emergenti del bel canto in una cornice suggestiva e magica ma anche il giusto omaggio a un’istituzione che ha contribuito ad arricchire il panorama culturale di Castiglione della Pescaia.