Attualità Con Cescot Confesercenti "Incontri DiVini", per chi vuol conoscere il mondo del vino 25 gennaio 2023

25 gennaio 2023 139

139

Redazione Grosseto: Un corso per chi vuole conoscere il mondo del vino. Si intitola Incontri DiVini il corso organizzato da Cescot e che prenderà avvio il 25 gennaio.

Una serie di appuntamenti per chi desidera conoscere e dialogare sul meraviglioso mondo del vino nell'ottima di imparare gestualità, territori e tipologie, nel racconto, nella degustazione e negli abbinamenti per interpretare questa “forma d’arte”. Il corso vuole veicolare «la conoscenza di un settore, come quello dell’enogastronomia, molto amato e seguito in Maremma, grazie ad un patrimonio qualitativo delle eccellenze dei prodotti vitivinicoli e gastronomici. Molto interessante e dedicata la carta dei vini che verranno degustati durante le lezioni» afferma Antonio Stelli, esperto del settore che guiderà gli incontri. Cinque incontri (con orario 18.30-20.30) con la degustazione di oltre 25 vini della Maremma, dell’Italia e del mondo con cena finale e visita all’azienda Rocca di Montemassi. «Gli assaggi saranno dedicati ai vini più importanti toscani come il Brunello di Montalcino, Chianti Classico e Vernaccia di San Gimignano, ai grandi italiani Barolo, Oltrepò Pavese e Valpolicella, un viaggio che visiterà anche territori stranieri Francia, Germania, Spagna, Sud Africa, una lezione sarà dedicata ai vini naturali e biodinamici e al menù della cena finale verranno abbinati i vini delle eccellenti cooperative della Maremma Toscana» prosegue Stelli. Ad organizzare il corso Cescot, l'agenzia formativa di Confesercenti. Ad accompagnare chi vuole apprendere di più sul nettare di Bacco, Antonio Stelli, sommelier e esperto del settore.

Per informazioni su iscrizioni, programma e costi è possibile contattare la segreteria di Cescot Formazione, via dei Barberi 108, Grosseto, tel 0564.438809-40, info@cescot.grosseto.it Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Con Cescot Confesercenti "Incontri DiVini", per chi vuol conoscere il mondo del vino Con Cescot Confesercenti "Incontri DiVini", per chi vuol conoscere il mondo del vino 2023-01-25T08:42:00+01:00 327 it Un corso per chi vuole conoscere il mondo del vino. Si intitola Incontri DiVini il corso organizzato da Cescot e che prenderà avvio il 25 gennaio. PT2M /media/images/vino-bianco-e-rosso-2.jpg /media/images/thumbs/x600-vino-bianco-e-rosso-2.jpg Maremma News Grosseto, Wed, 25 Jan 2023 08:42:00 GMT