Comune verso transizione digitale: ottenuti importanti finanziamenti PNRR

Grosseto: “Grosseto continua a correre verso la completa transizione digitale nell’esclusivo interesse dei cittadini e delle loro esigenze. Proprio in queste ore, a tale proposito, abbiamo ricevuto la notizia di aver ottenuto un finanziamento di 328 mila euro che impiegheremo nella creazione di un nuovo sito internet comunale e nell’implementazione di numerosi servizi al cittadino”.







Con queste parole Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco di Grosseto, annuncia l’importante finanziamento in favore del Comune, stanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) attraverso la linea di investimento denominata “Servizi e cittadinanza digitale”.

“Grazie a questi fondi, in breve tempo saremo in grado di creare un nuovo portale web, andando a rispettare rigorosamente i rigidi criteri stabiliti dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale), in modo particolare in tema di semplicità, accessibilità alle funzioni e partecipazione attiva del cittadino. Sul nostro nuovo sito, infatti, verranno progressivamente attivati innovativi servizi che annulleranno in piena trasparenza ogni distanza tra i cittadini e l’ente, rendendo il Comune accessibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, per ogni genere di richiesta. Un risultato di cui andiamo fieri – prosegue – ottenuto grazie alla seria programmazione degli uffici, alla cabina di regia della segreteria generale in tema di transizione digitale, all’ufficio Servizi Informatici che metterà a punto il portale. E non è tutto: questo finanziamento si va a sommare ai 14mila euro ottenuti nei giorni scorsi per l’implementazione dei servizi di riconoscimento del cittadino tramite SPID e carta d’identità elettronica.

Il nostro percorso verso la digitalizzazione dei servizi – conclude il sindaco Vivarelli Colonna – non finisce qui. Stiamo partecipando e parteciperemo a tutti i bandi del PNRR in questo ambito, per rendere la macchina amministrativa sempre più trasparente e reattiva alle richieste dei cittadini”.