Attualità Comune ottiene 50mila euro dalla Regione per riqualificare via dei Lagoni Boraciferi 29 aprile 2023

29 aprile 2023 176

176 Stampa



Redazione Monterotondo Marittimo: Un nuovo finanziamento regionale a fondo perduto, pari a 50mila euro, è stato ottenuto dal Comune di Monterotondo Marittimo presentando il progetto di riqualificazione di via dei Lagoni Boraciferi sulla misura prevista dall’articolo 3 della legge regionale 97 “Interventi straordinari sulla viabilità comunale”.

“I lavori consentiranno di migliorare la viabilità su alcuni tratti di questa importante arteria comunale, che sono particolarmente ammalorati e presentano numerosi avvallamenti, dalla zona del Palazzetto dello Sport fino ai Lagoni Boraciferi. – afferma il sindaco di Monterotondo Marittimo, Giacomo Termine- La parte più consistente dell’intervento, in particolare, riguarderà la salita che porta alla Pump Track. Oltre ad una nuova asfaltatura, sarà realizzato un piccolo marciapiede che perimetra la Pump Truck, in modo da creare una corsia riservata ai pedoni. Previsti una serie di altri interventi che consentiranno di migliorare la sicurezza e l’estetica complessiva dell’arteria con il rifacimento dei cordonati e delle aiuole, la ringhiera, la potatura del verde, varie tinteggiature e il rifacimento della segnaletica orizzontale sugli attraversamenti pedonali”. “L’investimento complessivo previsto dal quadro economico è di 80mila euro, – prosegue il sindaco Giacomo Termine – di cui 50mila, appunto, saranno coperti dal finanziamento regionale, che rappresenta il massimo ottenibile dalla Regione Toscana su questa misura. I lavori saranno realizzati nel corso del 2023. Si aggiunge così un importante intervento su un’area destinata a diventare strategica nel progetto complessivo di valorizzazione turistica di Monterotondo Marittimo portato avanti dall’amministrazione comunale.” Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Comune ottiene 50mila euro dalla Regione per riqualificare via dei Lagoni Boraciferi Comune ottiene 50mila euro dalla Regione per riqualificare via dei Lagoni Boraciferi 2023-04-29T17:00:00+02:00 269 it Monterotondo Marittimo: il Comune ottiene 50mila euro dalla Regione per riqualificare via dei Lagoni Boraciferi PT1M /media/images/via-dei-Lagoni-Boraciferi.jpg /media/images/via-dei-Lagoni-Boraciferi.jpg Maremma News Grosseto, Sat, 29 Apr 2023 17:00:00 GMT