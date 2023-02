Comune, il saluto dell’assessore all’ambiente Simona Petrucci

Grosseto: Nel corso di una conferenza stampa tenutasi in una gremita sala consiliare, l’assessore all’ambiente del Comune di Grosseto, Simona Petrucci, ha rassegnato le sue dimissioni dall’incarico. Una decisione assunta in seguito all’avvenuta elezione in Senato.



Nel prendere la parola, il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha ringraziato Simona Petrucci per gli anni di lavoro, per i risultati ottenuti e per la grande professionalità portata all’interno dell’amministrazione comunale. “Siamo molto dispiaciuti – ha proseguito - di perdere una personalità forte come lei ma, allo stesso tempo, siamo orgogliosi che possa continuare la sua carriera a Roma dove, anche se lontana fisicamente, con il cuore rimarrà vicina a Grosseto”.

Simona Petrucci, nel ringraziare il sindaco Vivarelli Colonna, le due giunte di cui ha fatto parte e in particolare tutti i componenti dell’Ufficio Ambiente del Comune, ha colto l’occasione per presentare un articolato documento su tutto quanto realizzato in circa sette anni. “Si tratta di un vero e proprio diario – ha detto – che ripercorre anni di programmazione, battaglie e grandi risultati raggiunti. Traguardi che sarebbe stato impossibile tagliare se non avessi avuto al mio fianco questa squadra meravigliosa.

Grosseto era una città senza una vera coscienza e vocazione ambientale e oggi, nel momento dei saluti, la situazione si è radicalmente capovolta. Il mio augurio è che questo diario possa anche costituire una base, per chi verrà dopo di me, da cui partire per trarre ulteriore slancio in vista delle sfide del futuro. Come ho detto molte volte, il mio incarico in Parlamento non vuol dire distaccarmi dalla terra che amo, tutt’altro: rimarrò fortemente legata a Grosseto, la città che mi ha cresciuto e in cui ho scelto di vivere, pronta a dare sempre il mio supporto e contributo”.

foto di repertorio