Comune e 6Toscana incontrano cittadini per nuova organizzazione servizio rifiuti

Primo appuntamento mercoledì 12 aprile alle 18 a Scarlino Scalo e alle 21 al Puntone



Inizia il posizionamento delle nuove postazioni ad accesso controllato





Scarlino: Entro la fine di aprile a Scarlino cambierà la modalità di conferimento dei rifiuti. Fatta eccezione per il centro urbano capoluogo, dove resterà in vigore la raccolta porta a porta, i rifiuti dovranno essere conferiti nelle postazioni ad accesso controllato che Sei Toscana posizionerà ai lati delle strade.

Per il primo periodo i cassonetti saranno aperti, per consentire ai cittadini di abituarsi alla nuova organizzazione, dopo l’estate poi si apriranno solo con la 6Card, che sarà consegnata a tutte le utenze. Nella zona costiera resteranno in funzione le card già consegnate ai cittadini: a cambiare saranno solo i cassonetti.

Per illustrare agli scarlinesi le novità sono in programma quattro incontri pubblici: i primi due appuntamenti sono mercoledì 12 aprile alle ore 18 all’Auser di Scarlino Scalo (via Matteotti 25) e alle 21 all’Auser del Puntone (via Poggio Spedaletto). Si replica poi martedì 18 aprile, alle 18 all’Auser del Puntone e alle 21 all’Auser di Scarlino Scalo.

«Da metà aprile – spiega il vicesindaco Luciano Giulianelli – Sei Toscana inizierà ad installare i nuovi cassonetti ad accesso controllato: durante la fase del posizionamento sarà sempre attiva la raccolta porta a porta dopo di che, una volta concluso l’intervento, i cittadini avranno a disposizione le nuove postazioni che resteranno aperte fino all’autunno. Conferire è molto semplice: basta seguire le indicazioni riportare nei contenitori per carta e cartone (coperchio blu), organico (marrone), vetro (verde), multimateriale (plastica, alluminio, poliaccoppiati – giallo) e residui non riciclabili (grigio). Tutti i nuovi contenitori saranno dotati di sistemi informatizzati che consentiranno di associare ogni conferimento alla singola utenza e, in futuro, permetteranno di calibrare la tariffa anche sulla base dei rifiuti effettivamente prodotti e sulla concreta collaborazione dei cittadini nella raccolta differenziata».

Per conferire i rifiuti, una volta che il servizio sarà a regime, sarà obbligatorio l’utilizzo della tessera 6Card che dovrà essere ritirata all’ufficio di Sei Toscana in viale Matteotti 46 a Scarlino Scalo a partire da giovedì 20 aprile: le consegne saranno fatte il giovedì e il sabato dalle ore 9 alle ore 12. «Invitiamo i cittadini a venire agli incontri così da avere tutte le informazioni necessarie – spiega il vicesindaco –: la nuova organizzazione sarà molto semplice e più funzionale alle esigenze degli utenti che potranno conferire i loro rifiuti quando vorranno senza dover aspettare il giorno di ritiro».