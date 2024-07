Comune di Montalcino continua a sostenere gli studenti con l’abbonamento agevolato

10 mesi studenti per raggiungere i plessi scolastici comunali

Montalcino : Il Comune di Montalcino continuare a sostenere gli studenti, residenti e iscritti alle scuole del territorio comunale che non abbiano compiuto 16 anni al 13 settembre 2024, e le loro famiglie nel pagamento dell’abbonamento al trasporto autobus per raggiungere i plessi scolastici comunali.

Considerando che la gran parte degli studenti montalcinesi utilizzano il servizio di TPL per raggiungere i plessi scolastici comunali e che nell’anno scolastico 2018-19 le tariffe regionali relative agli abbonamenti 10 mesi studenti subirono un forte aumento rispetto all’anno scolastico precedente, il Comune di Montalcino, con l’intento di continuare a uguagliare la spesa per l’abbonamento 10 mesi studenti, si è impegnato anche per il prossimo anno scolastico 24/25, ad aiutare gli studenti e le famiglie facendo loro sostenere la sola quota di 90,00 euro dell’abbonamento, andando poi a integrare la differenza con risorse proprie.

Il Comune di Montalcino così facendo va a sostenere gli studenti residenti e iscritti alle scuole del territorio comunale che non abbiano compiuto 16 anni al 13 settembre 2024. L’abbonamento 10 mesi studenti per il trasporto pubblico riguarda le tratte S. Angelo Scalo –Montalcino, Sant’Angelo in Colle – Montalcino, Castelnuovo dell’Abate – Montalcino, Torrenieri – Montalcino, San Giovanni d’Asso-Montisi, San Giovanni d’Asso-Torrenieri e San Giovanni d’Asso-Montalcino.

Dal 22 luglio 2024, e fino al 13 settembre 2024, saranno dunque aperti i termini di scadenza per richiedere l’abbonamento 10 mesi studenti. Per usufruire dell’aiuto, i nuovi utenti dovranno effettuare la registrazione sul sito di Autolinee Toscane https://www.at-bus.it/it/, ritirare la domanda per l’abbonamento agevolato presso l’ufficio protocollo del Comune di Montalcino e/o del Municipio di San Giovanni d’Asso, oppure scaricarla dal sito del Comune di Montalcino http://www.comunedimontalcino.it, effettuare il pagamento di 90euro alla tesoreria comunale e presentare la domanda di abbonamento agevolato con allegata copia dell’avvenuto pagamento, presso l’ufficio protocollo del Comune di Montalcino o del Municipio di San Giovanni d’Asso. La domanda può essere presentata a mano o via e-mail all’ indirizzo protocollo@comunemontalcino.com per informazioni contattare l’ufficio istruzione 0577.804460 - marini@comunemontalcino.com