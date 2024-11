Comune di Arcidosso: vivere bene e sicuri le nostre festività

Arcidosso: La bellezza delle festività vissute nei nostri paesi è un patrimonio straordinario da difendere con attenzione. Il Comune di Arcidosso è come sempre attento a tutelare la tranquillità dei cittadini e di chi viene a trascorrere il nostro fine anno garantendo un efficace sistema di tutela della sicurezza collettiva. La serenità è uno degli ingredienti fondamentali del nostro Natale di Luce, in sua difesa sono stati orientati gli investimenti e l'organizzazione pubblica. Il Comune di Arcidosso, con questo obiettivo, ha avviato da tempo un lavoro di stretta collaborazione con la Prefettura per condividere le problematiche presenti nel territorio e adottare tutti gli strumenti a disposizione di prevenzione e tutela della sicurezza della comunità. Tra le misure che sono state scelte e adottate nella Giunta comunale odierna (n.d.r. 29 novembre) c'è l'adesione al protocollo Mille Occhi che prevede una stretta relazione tra l'azione degli Istituti di Vigilanza e le Forze dell'ordine. Aumenteremo così la capacità di controllo preventivo del territorio e la tempestività di intervento di Forze di polizia. Sempre su questo filone strategico il Comune rafforzerà il Controllo di Vicinato, migliorandone la capacità di presidio da parte dei cittadini coinvolti. I due protocolli approvati saranno sottoscritti formalmente in Prefettura giovedì della prossima settimana.