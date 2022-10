Comune attiva un nuovo servizio bus navetta gratuito con corse tutto l’anno

Servizio pensato per i cittadini e i turisti. Le corse si intensificheranno in estate.



Pitigliano: Dal 5 ottobre prende il via a Pitigliano un nuovo servizio bus navetta gratuito, con corse attive tutto l’anno, promosso dall’amministrazione comunale, sulla scia del successo di Bus Amico e Bus anziani, con il doppio obiettivo di garantire un servizio importante ai cittadini e ai turisti, riducendo al tempo stesso il traffico veicolare nel centro abitato. Si tratta di una nuova linea urbana all’interno del trasporto pubblico locale. Il servizio sarà svolto per i prossimi tre anni da Autolinee Toscane, gestore del tpl in tutta la Regione.

In inverno sono state attivate tre corse al mattino, due giorni a settimana, il mercoledì e venerdì, inclusi i festivi, con partenza alle ore 9, alle ore 10 e alle ore 11. Il servizio sarà garantito tutti i giorni durante il periodo natalizio, e precisamente quest’anno dal 24 dicembre al 7 gennaio compresi e poi durante il periodo pasquale, dal 6 al 13 aprile e nei ponti dal 22 aprile all’1 maggio e dall’1 al 4 giugno. In estate le corse saranno intensificate: il servizio sarà attivo tutti i giorni dal lunedì al sabato, mattina e pomeriggio, escluse le domeniche e inclusi i festivi nei seguenti orari: 8.30; 9.30; 10.30; 11.30; 17.30; 18.30; 19. 30; inoltre tutti i mercoledì su richiesta sarà attivato il collegamento Pitigliano-Casone-Pitigliano con andata alle ore 8.15 e ritorno alle ore 12.15.

“La scelta fatta dall'Amministrazione comunale è stata quella accorpare il servizio trasporti, che prima era suddiviso tra un servizio invernale per gli anziani e un servizio estivo rivolto anche ai turisti e di gestirlo con un affidamento triennale. – afferma Alessio Celata, assessore comunale alla Viabilità –. Questo ci consente di attivare una programmazione di lungo periodo, alleggerendo al tempo stesso la mole di lavoro degli uffici. Trasporto pubblico locale gratuito per tutti, quindi, per offrire un servizio importante, e con continuità, che coprirà il periodo invernale ed estivo, secondo il rispettivo calendario. Un aspetto importante: da qui in avanti per i prossimi tre anni il bus gratuito viaggerà anche nei giorni festivi e prefestivi che coincidono nella maggior parte dei casi con la chiusura della Ztl”.

“Abbiamo ragionato sull'importanza e la necessità di garantire un servizio di trasporto gratuito per tutto l'anno - aggiunge Claudia Elmi, assessore comunale al Turismo – pensando agli abitanti di Pitigliano e ai numerosi turisti che non solo in estate ma anche durante i ponti e le festività invernali vengono a visitare il nostro paese. Prima di adesso, al di fuori del periodo estivo, il servizio di bus per i turisti non esisteva. Da quest’anno diamo la possibilità a tutti di parcheggiare l’auto e potersi muovere all’interno del paese con l’autobus raggiungendo comodamente il centro storico. Anche questo significa lavorare per migliorare l’accoglienza perché sono i servizi a fare la differenza.”

Il percorso standard del bus navetta in inverno e in estate sarà sempre lo stesso: partenza da piazza della Repubblica; via S. Chiara (Golosone); via S. Chiara (Mattatoio); via San Francesco, Borghetto (su richiesta), via San Michele; piazza del Mercato; supermercato Coop; Stazione Carabinieri; Centro Le Prata Parco Largo Gervasi; Piazza Nenni; supermercato Carrefour e Banca Tema; ospedale; via Ugolini – Parco Paul Harris; via Cardella; via Giovanni XXIII; SS 74 Banca Monte dei Paschi di Siena; piazza della Repubblica (arrivo).