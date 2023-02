Comitato per la Pace: "Basta con la guerra che uccide"

Grosseto: Il Comitato per la pace e il disarmo ha partecipato ad una tavola rotonda sul tema della pace e sulla dimensione culturale per diffonderla.

Durante il suo intervento Clelia Formiconi ha illustrato le finalità del Comitato in una sala gremita di pubblico.

«Avevo iniziato a parlare da poco - dice Clelia Formiconi - quando un signore a me sconosciuto si è alzato e mi è venuto davanti chiedendomi di tacere perché quegli argomenti non erano stati concordati! Ho lasciato la sala ribadendo che chiedevo il rispetto dell'Art 11 della Costituzione. Un episodio moto grave che fa riflettere. Ritengo per rispetto del pubblico presente e per riaffermare le nostre finalità concludere a mezzo stampa il mio intervento».

«Il Comitato per la pace e il disarmo - ribadisce Clelia Formiconi - dice NO all' aumento delle spese militari mentre la sanità pubblica, la scuola e le classi popolari pagano sempre di più i costi dell'economia di guerra. Bisogna mobilitarsi e agire prima che sia troppo tardi e pretendere negoziati di pace subito. Vogliamo la pace. Lottiamo per la pace. Basta con le armi, le spese militari, la guerra. Fuori la guerra dalla storia».