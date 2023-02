Comitato per la Democrazia Costituzionale, banchetto con raccolta firme

Grosseto: "È in corso in tutta Italia la raccolta delle firme autenticate per presentare la Legge di Iniziativa Popolare contro l’autonomia differenziata, che durerà fino alla fine di aprile. A Grosseto la raccolta delle firme può avvenire in presenza tutti i sabati in Piazza Duomo dalle 10 alle 12.30 e nei prossimi giorni sarà possibile apporre la firma anche presso il Comune di Grosseto. Inoltre continua la raccolte delle firme on line al sito www.coordinamentodemocraziacostituzionale.it . Nel lavoro ai banchetti e nei contatti con le persone, che si rivolgono a noi per firmare, abbiamo notato che più l’impareggiabile ministro Calderoli insiste per varare a tempi di record l’autonomia differenziata, cercando di sottrarla al Parlamento e al referendum, e più le cittadine e i cittadini si rendono conto dei rischi della secessione delle regioni ricche e della frammentazione su base regionale dei diritti esigibili in settori chiave come la scuola, la sanità, i trasporti, il lavoro.



“La nostra Legge di Iniziativa Popolare, studiata da un gruppo di valenti costituzionali riunito intorno al Prof. Massimo Villone, vuole correggere il vulnus introdotto nell’art. 116 della Costituzione, che rende possibile l’autonomia differenziata frammentando il nostro paese in venti repubblichette inefficienti. Essa stabilisce anche le materie che devono rimanere nella competenza dello stato, su temi fondamentali dello stato sociale come hanno dimostrato le recenti vicende della pandemia. Inoltre conferisce allo stato una priorità su tutti i temi che richiedono un coordinamento nazionale saldo per avere un paese fondato sul lavoro, sulla solidarietà e sulla coesione sociale. Siccome per il Regolamento del Senato la Legge di Iniziativa Popolare deve essere obbligatoriamente discussa in aula la sua presentazione è un contributo decisivo per rimettere l’intera questione nelle mani del Parlamento”, termina la nota.

Per approfondire l’intera materia in esame abbiamo indetto un’assemblea, che si terrà martedì 21 febbraio alle ore 16.30 presso la Sala Pegaso del Palazzo della Provincia in Piazza Dante. Parteciperanno Monica Pagni, segretaria generale della CGIL di Grosseto, Cristoforo Russo, segretario generale della Federazione Lavoratori della Conoscenza della CGIL di Grosseto, Simone Ferretti, presidente ARCI Toscana, Beppe Corlito, referente Comitato per la Democrazia Costituzionale di Grosseto. Relazionerà il Prof. Fabio Pacini, ricercatore di Istituzioni di Diritto Pubblico dell’Università della Tuscia. Coordinerà il tavolo Enrico Pizzi, direttore di TV9. La cittadinanza è invitata a partecipare.