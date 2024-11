Come scegliere le scarpe sportive giuste per correre

La corsa è uno degli sport più diffusi e praticati: non solo può essere svolta ovunque e rappresenta quindi un allenamento a costo zero, ma è anche un’attività che fa bene al cuore, al cervello e al corpo, libera da stress e tensioni, permette di raggiungere e conservare una buona forma fisica e migliora l’umore.

Anche se può sembrare uno sport semplice e senza alcuna indicazione specifica, in realtà non è così: per correre in modo corretto ed evitare di incorrere in problemi fisici, è fondamentale dotarsi di un paio di scarpe da ginnastica progettate per la corsa, capaci di adattarsi ai propri piedi, ma anche al terreno su cui si pratica l’attività.

In questo articolo vogliamo spiegare come scegliere le scarpe sportive ideali per correre, così da aiutare a fare una scelta informata e consapevole chi acquista questi articoli online, come ad esempio chi punta al codice sconto adidas e accumula punti PAYBACK per risparmiare sull’acquisto delle scarpe da running tramite web.

Taglia, forma e peso

La prima cosa da valutare quando si devono acquistare delle nuove scarpe da running è ovviamente la taglia. Rispetto a tutti gli altri modelli, quando si tratta di sneakers da running generalmente è bene puntare su una taglia in più, in quanto correndo il piede scivola in avanti e, di conseguenza, le dita potrebbero toccare continuamente la tomaia, provocando irritazioni e vesciche.

Fondamentale anche considerare il proprio peso corporeo: il corpo in corsa genera un’onda d’urto superiore ai chilogrammi realmente presenti e, per questo motivo, è essenziale indossare scarpe che abbiano un’ottima ammortizzazione nel tallone e nell'avampiede, così da assorbire gli urti e ridurre lo stress sulle articolazioni.

Infine, è sempre consigliato capire, prima di comprare le scarpe da corsa, che tipo di arco plantare si ha. Questo può essere neutro, pronatore (piede che si inclina verso l'interno) o supinatore (piede che si inclina verso l'esterno) e cambia il tipo di supporto necessario.

Superficie

Quando si corre, lo si può fare sull’asfalto, sul tapis roulant o su terreni sterrati. A seconda della scelta, serve la scarpa giusta, in grado cioè di adattarsi alla superficie su cui si vuole correre.

Su strada, meglio puntare su scarpe con una buona ammortizzazione, così da assorbire l’impatto e far durare maggiormente l’articolo. Su tapis roulant o superfici dure, sì a scarpe leggere ideali per superfici interne, mentre se ci si allena su sentieri, prediligere scarpe con suola robusta e dentellata consente non solo di avere un buon grip, ma anche di adattarsi agli ostacoli naturali.

Stile e livello

Anche il livello di un corridore influenza il tipo di scarpa da corsa da indossare: i runner amatoriali, che corrono qualche chilometro a settimana senza grandi pretese, possono puntare su scarpe intermedie, stabili e con il massimo ammortizzo e supporto, mentre i corridori professionisti, che si allenano con grande regolarità, devono necessariamente optare su modelli leggeri e reattivi.

Fondamentale in ogni caso osservare le scarpe regolarmente e cambiarle in caso di segni di usura della suola o nell'ammortizzazione, per evitare problemi fisici. Lo si può fare recandosi in un negozio fisico oppure acquistando un nuovo modello online, scegliendo store che offrono promozioni dedicate, come ad esempio lo sconto Adidas sui prodotti outlet o le promozioni attive su particolari modelli.